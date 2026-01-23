चाकणला दृष्टिदोष दिव्यांग तपासणी शिबिरास प्रतिसाद
चाकण, ता. २३ : पंचायत समिती खेड शिक्षण विभाग, एच. व्ही. देसाई टीम महंमदवाडी हडपसर यांच्या वतीने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चाकण येथे तालुकास्तरीय दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. दृष्टिदोष, अंध दिव्यांग प्रकारचे १०५ विद्यार्थी शिबिरात सहभागी झाले होते, अशी माहिती नारायण करपे यांनी दिली.
पुणे जिल्हा परिषद पुणे, पंचायत समिती खेड शिक्षण विभाग उपक्रमांतर्गत तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत वैद्यकीय निदान व उपचार शिबिर चाकण येथे गटशिक्षण अधिकारी अमोल जंगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केले होते. यामध्ये दृष्टिदोष, अंध प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्या १०५ विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी जिल्हा परिषद चाकण क्र. १ या शाळेत करण्यात आली.
तालुकास्तरीय शिबिरास केंद्राच्या केंद्रप्रमुख सुनंदा पाटील, मुख्याध्यापिका हेमलता देशमुख, भास्कर घाडगे, विशेष शिक्षक प्रतिभा भांगे, अब्दुस्सलाम शेख, उज्ज्वला सांडभोर, सुचित्रा घुगे, साधना उभे, दीपाली रासकर, मीनाक्षी काकडे, ज्ञानेश्वर अप्पाने, शाळेतील वर्ग शिक्षक नारायण करपे, काळूराम डावरे, हनुमंत कलवडे व एच. व्ही. देसाई हॉस्पिटल टीम प्रमुख शशिकांत भिसे यांनी नियोजन करून शिबिर यशस्वीपणे पार पाडले. उपस्थित दिव्यांग विद्यार्थी व पालकांना खाऊ वाटप करण्यात आला.
