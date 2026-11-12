वीट हद्दीत पटेल ट्रॅव्हल्स झाडावर आदळली; महिला व लहान मुलींसह अनेक प्रवासी जखमी! पहाटे साडेचारच्या सुमारास अपघात; चालकाला गुंगी आल्याने नियंत्रण सुटल्याची प्रवाशांची माहिती; स्थानिक युवकांकडून तातडीने मदतकार्य

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वीट (ता. करमाळा) ः झाडावर आदळलेली बस.
पुणे–परंडा ट्रॅव्हल्सचा वीटजवळ अपघात; सात प्रवासी जखमी
पहाटे साडेचारच्या सुमारास अपघात; स्थानिक युवकांकडून तातडीने मदतकार्य
सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा, ता. १३ : पुण्याहून परंड्याकडे जाणारी पटेल ट्रॅव्हल्स करमाळा तालुक्यातील वीट हद्दीत गुरुवारी (ता. १२) पहाटे साडेचारच्या सुमारास रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळली. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याची माहिती प्रवाशांनी दिली. या दुर्घटनेत तीन महिला, दोन पुरुष आणि दोन मुली असे सात जण जखमी झाले असून, एका महिलेच्या कंबरेला गंभीर दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
पटेल ट्रॅव्हल्स (एमएच ०१/सीआर ७४००) बुधवारी रात्री अकराच्या सुमारास पुण्याहून परंड्याकडे रवाना झाली होती. गुरुवारी पहाटे वीट हद्दीतून करमाळ्याच्या दिशेने जात असताना चालकाला गुंगी आल्याने त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि ट्रॅव्हल्स रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळली, असे प्रवाशांनी सांगितले.
अपघातात पाच ते सहा वर्षांची एक मुलगी, १२ ते १३ वर्षांची दुसरी मुलगी, तीन महिला आणि दोन पुरुष जखमी झाले. एका महिलेच्या कंबरेला जोरदार मार लागला असून, अन्य प्रवाशांनाही दुखापत झाली आहे.
अपघाताचा आवाज ऐकताच परिसरातील स्थानिक युवकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी ट्रॅव्हल्समधील जखमी प्रवाशांना बाहेर काढून मदतकार्य केले. घटनेची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका आणि पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना उपचारासाठी करमाळा उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले.
दरम्यान, अपघाताचे नेमके कारण, जखमींची अधिकृत संख्या आणि त्यांच्या प्रकृतीबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती मिळणे बाकी आहे.
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