मसूर : मसूरला आजपासून विठ्ठल बिरदेव यात्रा
मसूरला आजपासून
विठ्ठल बिरदेव यात्रा
मसूर, ता. २१ : येथील सुमारे ७०० वर्षांहून अधिक प्राचीन परंपरेची विठ्ठल बिरदेव यात्रा उद्यापासून (रविवार) सुरू होत असून, देव देवळाला जाण्याचा मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. २३) आणि मंगळवार (ता. २४) या दिवशी विविध धार्मिक आणि पारंपरिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
या यात्रेत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, तसेच कर्नाटक राज्यातूनही हजारो भाविक सहभागी होतात.
सोमवारी सकाळी अभिषेक, महापूजा आदी विधी, दुपारी दोन ते चार वाजेदरम्यान भाकणुकीचा विशेष कार्यक्रम होईल.
मंगळवारी समाजबांधवांकडून ढोल- ताशा आणि हलगीच्या तालावर गजीनृत्य सादर केले जाईल, तसेच मंगळवारी दुपारी चार वाजता जंगी निकाली कुस्त्यांचे मैदान आयोजित करण्यात आले आहे. या कुस्ती स्पर्धेत स्थानिक आणि बाहेरील मल्लांची शक्ती आणि कौशल्य पाहण्यास मिळेल. ही कुस्ती स्पर्धा पारंपरिक निकाली पद्धतीची असून, यात स्थानिक, तसेच राज्यभरातील आणि काहीवेळा बाहेरील मल्ल सहभागी होतात. या मैदानाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन आयोजक कमिटीने केले आहे.
विठ्ठल बिरदेव मूर्ती
