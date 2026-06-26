पुणे

काल्याच्या कीर्तनाने पुण्यस्मरण सोहळ्याची सांगता

काल्याच्या कीर्तनाने पुण्यस्मरण सोहळ्याची सांगता
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तळेगाव दाभाडे, ता. २६ ः शाळा चौकातील विठ्ठल मंदिर संस्थानच्या वतीने गुरू दादा महाराज साखरे यांच्या ८६ व्या पुण्यस्मरण सोहळ्यानिमित्त आयोजित विविध धार्मिक कार्यक्रमांची सांगता शुक्रवारी (ता. २६) काल्याच्या कीर्तनाने झाली.
या प्रसंगी चंद्रशेखर महाराज देशपांडे, शंकर महाराज आडकर, राजेंद्र महाराज दहिभाते, उद्धव महाराज कोळपकर आदींची कीर्तनसेवा झाली. सप्ताहाची सांगता डॉ. चिदंबरेश्वर किसन महाराज साखरे यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने झाली.
शुक्रवारी पहाटे विठ्ठल मंदिरामध्ये काकड आरती, भजन, हरिपाठ तसेच भागीरथीबाई खंडेराव गुंड विश्वस्त संस्थेचे राजन शेखर गुंड यांच्या हस्ते महाआरती व महाप्रसादाचे आयोजन होते. यावेळी संस्थेचे विश्वस्त गणेश गुंड, अंकुश गुंड आदी उपस्थित होते तर ज्ञानदान सेवेसाठी सूरज बाळासाहेब सातकर, आविष्कार भेगडे आदींनी सहकार्य केले. आयोजन विठ्ठल मंदिर संस्थानचे विश्वस्त बाळकृष्ण महाराज आरडे, यतीन शहा आदींनी केले.

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