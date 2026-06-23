पुणे

विठ्ठल मूर्तीवर लेपन प्रक्रियेचा वाद; उद्या दोन्ही बाजूकडून न्यायालयात युक्तीवाद

विठ्ठल मूर्तीवर लेपन प्रक्रियेचा वाद; उद्या दोन्ही बाजूकडून न्यायालयात युक्तीवाद
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विठ्ठल मूर्तीवर प्रक्रियेचा वाद;
आज दोन्ही बाजू न्यायालयात

पंढरपूर, ता. २३ : विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीवर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित रासायनिक लेपण प्रक्रियेचा वाद न्यायालयात गेला आहे.
मंगळवारी (ता. २३) विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर‌‌‌ समितीने आली बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने वादीला आपली‌बाजू मांडण्याची उद्या संधी दिली आहे. बुधवारी (ता. २४) येथील वरिष्ठ जिल्हा सत्र न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद केला जाणार आहे.
दरम्यान आज मंदिर समितीच्या वकिलांनी कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली पण वरिष्ठ न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावली आहे. उद्या (ता. २४) वादीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. उद्या दोन्ही बाजूकडून न्यायालयात युक्तिवाद केला‌ जाणार आहे.‌ यावर न्यायालयात काय होते याकडे लक्ष लागले आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया न करता आयुर्वेदिक वज्रलेप करावा अशी मागणी मंदिर महासंघाने न्यायालयात केली आहे. त्यावरून न्यायालयात वाद सुरू आहे.

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