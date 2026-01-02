विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक घेण्याचे केंद्रीय सहकार खात्याचे आदेश ’
SLC26B27778
पिंपळनेर येथील विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना.
---
शिंदे कारखाना निवडणूक
प्रक्रिया महिनाअखेरीला सुरू
केंद्राच्या सहकार विभागाचे आदेश प्राप्त
सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर, ता. २ : माढा तालुक्यातील पिंपळनेर येथील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्राच्या सहकार विभागाच्या निवडणूक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी हे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हे आदेश प्राप्त झाले असून, महिना अखेरपासून निवडणुकीच्या प्रक्रियेस सुरवात होण्याची शक्यता आहे.
जवळपास २३ हजार सभासद संख्या असलेल्या, माजी आमदार बबनराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या या कारखान्याने आतापर्यंत वेगवेगळे उच्चांक गाठले आहेत. विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना बहुराज्य सहकारी संस्था असल्यामुळे या संस्थेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया केंद्र सरकार मार्फत राबविली जाते. नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याकडून निर्देश प्राप्त झाले आहेत. केंद्रीय सहकार खात्याचे निवडणूक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या निवडणुकीसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमणूक करण्याचेही अधिकार दिले आहेत.
माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी २००३ साली ही संस्था उभी केली आहे. सध्या या संस्थेची पिंपळनेर व करकंब अशा दोन युनिट कार्यान्वित आहेत. जवळपास २३ हजार सभासद संख्या आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी ही संस्था बहुराज्य संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे या संस्थेच्या कामकाजावर राज्य सहकार खात्याचे नियंत्रण संपुष्टात येऊन केंद्रीय सहकार खात्याचे नियंत्रण आले आहे. निर्देश प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. या संदर्भात प्रांताधिकारी कार्यालयाला प्राथमिक अहवाल देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. जानेवारीच्या महिना अखेरीस या संदर्भातील अधिसूचना घोषित होईल व फेब्रुवारी महिन्यात पुढील प्रक्रिया होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.