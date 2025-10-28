पुणे

Kothrud News: कोथरूडमध्ये मैदानावरून पेटला वाद; महापालिका प्रशासनाने माहिती लपविल्याचा खेळाडूंचा आरोप

Kothrud Sports Ground: परिसरात क्रीडांगण उभारण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत महापालिका प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
