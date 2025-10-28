Kothrud News: कोथरूडमध्ये मैदानावरून पेटला वाद; महापालिका प्रशासनाने माहिती लपविल्याचा खेळाडूंचा आरोप

कोथरूड : परिसरात क्रीडांगण उभारण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत महापालिका प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात आले..याबाबत काही खेळाडूंनी शहानिशा केली असता महापालिकेचे एक तयार मैदान परिसरात उपलब्ध असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. ही माहिती प्रशासनाने जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली असल्याचा आरोप या खेळाडूंनी केला आहे..कोथरूड येथील स.नं. १३५ येथील क्रीडा संकुलापैकी क्रिकेट मैदान २३८.४६ चौ.मी. आणि फुस्टल मैदान (ग्रीन मॅट) ९७१.४६ चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा मालमत्ता व व्यवस्थापन कार्यालयाने जुलै-२०२२ मध्ये क्रीडा विभागाच्या ताब्यात दिली. ही जागा संरक्षित करण्याची जबाबदारी क्रीडा विभागाची राहील, असेही ताबा पावतीवर नमूद आहे..लोकश्री क्रीडा ज्ञानपीठ ट्रस्टचे अध्यक्ष सागर खळदकर यांनी महापालिका आयुक्त व क्रीडा विभागाला पत्र पाठवून हे मैदान खेळाडूंसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, ‘गरज भासल्यास संस्था मैदानाचे पालकत्व घेण्यास तयार आहे. याशिवाय, अत्याधुनिक सुविधांसह हे मैदान खेळाडूंना मोफत उपलब्ध करून देण्यासही तयार आहे. कोथरूडमध्ये महापालिकेचे अत्याधुनिक क्रीडांगण असतानाही परिसरातील खेळाडूंना सिंहगड महाविद्यालयाचे मैदान, एनडीए मैदान असे लांब जावे लागते.’.खेळाडू सिद्धू लिमण म्हणाले की, ‘कोथरूड परिसरात महापालिकेचे क्रीडांगण उभारण्याची मागणी खेळाडू व क्रीडा संस्था करत आहेत. मात्र, त्यांच्या या मागणीबाबत सकारात्मक उत्तर अधिकाऱ्यांकडून मिळत नाही.’.मैत्री प्रतिष्ठानचे खेळाडू म्हणाले की, ‘कोथरूड डेपोजवळ असलेले सावरकर मैदान हे महापालिकेचे एकमेव मैदान उपलब्ध आहे. त्याचा वापर शेतकरी आठवडे बाजार, व्यायाम शाळा, सांस्कृतिकसह इतर कार्यक्रमांसाठी होतो. जीत मैदान, आयडियल कॉलनीचे मैदान, शिक्षक कॉलनी आदी सोसायट्यांची मैदाने व एमआयटी, मोरे विद्यालय यासारख्या शिक्षण संस्थांची व काही खासगी क्लबची मैदाने उपलब्ध आहेत. मात्र, ती सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होत नाहीत.’.Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल.स.नं. १३५ येथील मैदानाचा ताबा क्रीडा विभागाकडे आहे. तेथे काय सुविधा आहेत हे पाहून व आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून खेळाडूंसाठी मैदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.- प्रदीप महाडिक, प्रशासकीय अधिकारी, महापालिकाकोथरूड गावातील पेट्रोल पंपाच्या मागच्या बाजूला तीन वर्षांपूर्वी विकसित केलेले हे क्रीडांगण काही मुले वापरत होती. आजूबाजूला असलेली झाडी, प्रवेशद्वार बंद असल्याने ते फार कमी खेळाडूंना माहीत होते. या मैदानाची सविस्तर माहिती मिळवली. त्यावेळी हा खुलासा झाला. ही माहिती लपून का ठेवण्यात आली, याची चौकशी करण्यात यावी.- सागर खळदकर,अध्यक्ष, लोकश्री क्रीडा ज्ञानपीठ ट्रस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.