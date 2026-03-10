पुणे

Mayor Manjusha Nagpure : समाजाच्या जडणघडणीत महिला पत्रकारांचे योगदान

विविध वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांमधील महिला पत्रकारांच्या सन्मान सोहळ्यात महापौर मंजूषा नागपुरे बोलत होत्या.
पुणे - 'विविध क्षेत्रांत महिला कर्तृत्व गाजवत आहेतच, पण पत्रकारितेच्या आव्हानात्मक क्षेत्रातही महिला मागे नाहीत. कुटुंब आणि पत्रकारितेचा समतोल साधून समाजाच्या विविध घटकांचा निर्भिडपणे आवाज उठवत आहेत. समाजाच्या जडणघडणीत महिला पत्रकारांचे योगदान मोलाचे आहे,' असे प्रतिपादन महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी केले.

