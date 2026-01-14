पुणे

Pune Voter Awareness : स्वीप कक्षामार्फत पुण्यात मतदान जनजागृती उपक्रमाचे आयोजन

राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणूका पार पडणार आहेत. त्यामुळे येत्या 15 जानेवारीला 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे.
राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणूका पार पडणार आहेत. त्यामुळे येत्या 15 जानेवारीला 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 च्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर–घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्वीप (SVEEP) कक्षाअंतर्गत प्रभाग क्रमांक 7 व 12 मध्ये सोमवारी ( दि.12 जानेवारी) मतदान जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आला. मतदानाची टक्केवारी वाढवणे आणि नागरिकांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.

