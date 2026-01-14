Pune Voter Awareness : स्वीप कक्षामार्फत पुण्यात मतदान जनजागृती उपक्रमाचे आयोजन

राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणूका पार पडणार आहेत. त्यामुळे येत्या 15 जानेवारीला 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 च्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर–घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्वीप (SVEEP) कक्षाअंतर्गत प्रभाग क्रमांक 7 व 12 मध्ये सोमवारी ( दि.12 जानेवारी) मतदान जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आला. मतदानाची टक्केवारी वाढवणे आणि नागरिकांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता..या उपक्रमांतर्गत स्वीप कक्षाच्या सहाय्यक अधिकारी अलका गुजनाळ यांनी स्थानिक नागरिक, महिला बचत गट, युवक मंडळे तसेच वस्ती पातळीवरील रहिवाशांशी संवाद साधत मतदानाचे महत्त्व पटवून दिले. ‘मतदान हा आपला हक्क आणि कर्तव्य आहे,’ या संदेशावर भर देत प्रत्येक पात्र मतदाराने निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..कोण आहेत अलका गुजनाळ -अलका गुजनाळ या पुणे महानगरपालिकेच्या समाज विकास विभागात 1999 पासून समूह संघटीका म्हणून कार्यरत आहे. सुरुवातीला त्यांनी अत्यंत कमी मानधनात काम केलं. त्यानंतर प्रतिकूल अशा परिस्थितीतून संघर्ष करत शिक्षण पूर्ण केले. 2024 मध्ये त्या पुणे महापालिकेत कायमस्वरूपी सेवेत रुजू झाल्या. बुधवार पेठ परिसरात वाढलेल्या अलका गुजनाळ यांनी या भागातील महिलांच्या आरोग्य, पुनर्वसन व सामाजिक सन्मानासाठी सातत्याने कार्य केले आहे..कोरोना काळात त्यांनी ‘अलका फाउंडेशन’ या संस्थेची स्थापना करून महिलांना मानसिक आधार, आरोग्यसेवा, अन्नधान्य वाटप, तसेच सामाजिक जनजागृतीचे कार्य सुरू केले. समाजातील तळागाळातील घटकांसाठी समर्पित भावनेने काम करताना लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचा आणि सामान्य नागरिकांमध्ये मतदानाविषयी जागरूकता निर्माण करणे हे त्यांचे प्रमुख ध्येय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.