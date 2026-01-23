मतदान जनजागृती व हाळदी कुंकू कार्यक्रम
PDE26B04944
पांडे ः मतदार जागृती अभियानात सहभागी महिला.
पांडेत हळदी-कूंकू कार्यक्रमातून मतदार जागृती
पांडे, ता. २३ ः मतदार जनजागृती व हळदी कुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. करमाळा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी किरण सूर्यवंशी व विस्तार अधिकारी संदीप रणदिवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदार जनजागृती व हळदी कुंकू कार्यक्रम झाला.
पर्यवेक्षिका सुजाता कांबळे यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले व जिजाऊ यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. यावेळी वरकुटे दोन व साडे या विभागातून हस्ते जिजाऊ व सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.
यावेळी मतदान जनजागृती विषयी रॅली काढण्यात आली. मतदार जनजागृती व आदिशक्ती योजनेविषयी महिलांना सुजाता कांबळे यांनी मार्गदर्शन केले. मतदानर जनजागृतीची प्रतिज्ञा घेण्यात आली. यावेळी विभाग वरकुटे दोन व विभाग साडे एक च्या सर्व सेविका, मदतनीस महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
कार्यक्रमासाठी सेविका अश्विनी दुधे मंगल भानवसे, रंजना भोसले, गीता महामुनी व शालन लांडगे, ऋतुजा वीर, गौरी रासकर व नम्रता काकडे यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परीश्रम घेतले.
