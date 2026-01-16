पुणे

Pune Municipal Election : मतदारयादीत घोळ अन्‌ मतदारांची पळापळ; लिंग, नाव, छायाचित्र आणि प्रभागातही बदल; पुण्यात अनेकांना फटका

मतदान केंद्र तर सोडाच... परंतु राहण्यास एका प्रभागात, मतदान दुसऱ्या प्रभागात... लिंग, छायाचित्र, नावात बदल असे मतदारयादीतील ‘एक ना अनेक’ अजब अनुभव मतदारांना आले.
voter list issue

voter list issue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - मतदान केंद्र तर सोडाच... परंतु राहण्यास एका प्रभागात, मतदान दुसऱ्या प्रभागात... लिंग, छायाचित्र, नावात बदल असे मतदारयादीतील ‘एक ना अनेक’ अजब अनुभव मतदारांना गुरुवारी आले. त्याचा फटका मतदानास बसला. अनेकांना मतदान न करताच परत जावे लागले. २०१४ नंतर दहा वर्षांनी पुन्हा एकदा मतदारयादीतील मोठा घोळ महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने गुरुवारी पहावयास मिळाला.

Loading content, please wait...
Voters
Ward
photo
voter list
duplicate names
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.