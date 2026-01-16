Pune Municipal Election : मतदारयादीत घोळ अन्‌ मतदारांची पळापळ; लिंग, नाव, छायाचित्र आणि प्रभागातही बदल; पुण्यात अनेकांना फटका

पुणे - मतदान केंद्र तर सोडाच... परंतु राहण्यास एका प्रभागात, मतदान दुसऱ्या प्रभागात... लिंग, छायाचित्र, नावात बदल असे मतदारयादीतील ‘एक ना अनेक’ अजब अनुभव मतदारांना गुरुवारी आले. त्याचा फटका मतदानास बसला. अनेकांना मतदान न करताच परत जावे लागले. २०१४ नंतर दहा वर्षांनी पुन्हा एकदा मतदारयादीतील मोठा घोळ महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने गुरुवारी पहावयास मिळाला..प्रचाराच्या माध्यमातून महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी जेवढी रंगत भरली, त्यापेक्षा अधिक रंगत आज प्रशासन आणि मतदार यादीतील घोळामुळे एका दिवशी आली. मतदारांच्या नावात चूक होणे, एकाच कुटुंबातील चार नावे वेगवेगळ्या केंद्रांवर येणे, घराजवळील केंद्राऐवजी लांबच्या केंद्रावर नाव येणे, हा नेहमीचा अनुभव मतदारांना येतो. यंदा मात्र प्रथमच एकाच प्रभागातील एक-दोन नव्हे तर हजारो मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात गेल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली.२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याचे उघड झाले होते. त्या वेळी अनेक मतदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोंधळ घातला होता. आज मतदार यादीतील घोळाची पुनरावृत्ती महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आली..अशी आहेत उदाहरणे...प्रभाग २९ मध्ये कोथरूडच्या स्वप्नशिल्प सोसायटीत राहणारे शशिकांत काळे यांचे मतदान नळस्टॉपमधील खिलारे विद्यालयात होते, तर त्यांची पत्नी कविता यांचे मतदान बाणेरमध्ये होते. त्यामुळे कविता काळे यांना मतदान करता आले नाही. याच सोसायटीतील अभिजित फुलमामडीकर यांचे मतदान स्वप्नशिल्प सोसायटीत होते, तर त्यांची पत्नी शनन यांचे मतदान पौड फाट्यावरील सेवासदन विद्यालयात होते..असाच प्रकार प्रशांत भोलागीर यांच्याबाबत झाले. त्यांचे मतदान पौड फाट्याजवळील अभिनव विद्यालयात, तर त्यांची मुलगी साक्षी हिचे मतदान एरंडवण्यातील सेवासदन विद्यालयात झाले. सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांचे चिरंजीव अंकुश यांचे मतदान प्रभाग २५ मध्ये, तर त्यांची सून आदिती वेलणकर यांचे मतदान प्रभाग २८ मध्ये आले.सहकारनगर येथील अनया पेंडसे या युवतीच्या कुटुंबाचे मतदान एका प्रभागात, तिचे मात्र प्रभागाबाहेर, तसेच प्रभाग क्रमांक १२ मधील मतदार धनश्री आनंद यांचे नाव मतदार यादीत इंग्रजीमध्ये बरोबर आले आहे, परंतु मराठीमध्ये हेच नाव सायली राहुल असे छापून असल्यामुळे त्यांना मतदान करता आले नाही..शाईचा गैरप्रकारनुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी मतदान रोखण्यासाठी मतदानास न जाताच बोटाला शाई लावण्याचे प्रकरण गाजले होते. त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती महापालिकेच्या निवडणुकीतदेखील पेठांमधील काही भागांत झाली. त्यासाठी मतदानाच्या शाईचा वापर करण्यात आला. मतदानासाठी गेल्यानंतर बोटाला जी शाई लावली जात होती.ती मतदान करून आल्यानंतर पुसली जात असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले. मतदार यादीत दुबार नावे असल्यामुळे काही ठिकाणी मतदारांना मतदान करण्यास मज्जाव करण्यात आला. बोगस मतदान झाल्याच्या तक्रारी काही नागरिकांनी केल्या..मतदार स्लिपांचा गोंधळमतदारांवर प्रभाव पडू नये, यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांना मतदार स्लिपा वाटण्यास बंदी घातली. प्रशासनातर्फे या स्लिपा वाटण्याचा निर्णय दहा वर्षांपूर्वी आयोगाने घेतला. परंतु गेल्या निवडणुकीप्रमाणे यंदाही अनेक मतदारांपर्यंत प्रशासनाकडून मतदार स्लिपा पोहोचल्या नाहीत. त्यामुळे अनेकांना मतदार केंद्र, मतदारयादीतील अनुक्रमांक शोधण्यासाठी पळापळ करावी लागली.प्रभाग क्रमांक ३४ मधील रहिवासी मतदार मुकुंद जगताप यांचा प्रभाग तर बदलला, परंतु मतदारयादीतील त्यांचा अनुक्रमांक ९४ असा आहे, तर मतदार स्लिपवरील क्रमांक ३१४ आला. त्यामुळे मतदान करण्यासाठी त्यांना धावपळ करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.