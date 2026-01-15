पुणे

Voter List Issue : मतदारयाद्यांत अजूनही गोंधळ; प्रभाग बदलले, कुटुंबातील नावे वेगवेगळ्या केंद्रांवर

निवडणूक आयोगाकडून जुलै महिन्यातील यादी अंतिम मतदारयादी म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आली. ही मतदारयादी ग्राह्य धरून प्रभाग रचना करण्यात आली.
Voter List

Voter List

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - प्रारूप मतदारयादीत नावे एका प्रभागात, तर अंतिम मतदारयादीमध्ये प्रभाग बदलून दुसऱ्या प्रभागात जाणे, कुटुंबातील नावे वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर येणे, एकच नाव दोन-दोन प्रभागात (दुबार) असणे, अशा अनेक तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त होत आहेत. मतदान होणार असताना हे प्रकार समोर आल्याने मतदारराजाला मतदानाचा हक्क बजाविताना जागृतता दाखवावी लागणार आहे.

Loading content, please wait...
family
voter list
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.