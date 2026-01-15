Voter List Issue : मतदारयाद्यांत अजूनही गोंधळ; प्रभाग बदलले, कुटुंबातील नावे वेगवेगळ्या केंद्रांवर

पुणे - प्रारूप मतदारयादीत नावे एका प्रभागात, तर अंतिम मतदारयादीमध्ये प्रभाग बदलून दुसऱ्या प्रभागात जाणे, कुटुंबातील नावे वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर येणे, एकच नाव दोन-दोन प्रभागात (दुबार) असणे, अशा अनेक तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त होत आहेत. मतदान होणार असताना हे प्रकार समोर आल्याने मतदारराजाला मतदानाचा हक्क बजाविताना जागृतता दाखवावी लागणार आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी उद्या (गुरुवारी) मतदान होत आहे. मतदानाच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. यंदा काही प्रभागांत पाच तर काही प्रभागांत सहा प्रमुख पक्ष रिंगणात आहेत. चारचा प्रभाग असल्यामुळे मतदान कशा पद्धती असणार आहे, याबाबत काही प्रमाणात मतदारांमध्ये अद्यापही संभ्रम आहे. असे असताना आता मतदारयादीतील घोळ, मतदान केंद्रातील बदल अशा अनेक तक्रारी नागरिकांकडून येऊ लागल्या आहेत..निवडणूक आयोगाकडून जुलै महिन्यातील यादी अंतिम मतदारयादी म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आली. ही मतदारयादी ग्राह्य धरून प्रभाग रचना करण्यात आली. त्यानंतरही उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत मतदारयादीत नाव नोंदणी करता येते. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होते..त्यामुळे प्रभागातील मतदारसंख्येत वाढ होणे साहजिक मानले जाते. परंतु मतदारांच्या प्रभागातच बदल झाला असल्याचे उघडीस आले आहे. प्रभाग क्रमांक २४ च्या प्रारूप मतदारयादीतील साडेचार हजार मते अंतिम मतदारयादीत प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये समाविष्ट झाली आहेत.ती कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, यासंदर्भात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते प्रशांत बधे यांनी निवडणूक आयुक्तांना पत्र देऊन विचारणा केली आहे. अशा पद्धतीने सहकारनगर, वारजे, पाषाण, सिंहगड रस्ता परिसर अशा अनेक भागांतील मतदारयाद्यांमध्ये गोंधळ असल्याच्या तक्रारी मतदारांकडून प्राप्त झाल्या आहेत..एकाच कुटुंबातील नावे वेगवेगळ्या केंद्रांवर येणे, एकाच मतदाराचे नावे दोन-दोन प्रभागात येणे, काही भागांत मतदान केंद्रांच्या स्लिपाही मतदारांपर्यंत पोचलेल्या नाहीत, अशा स्वरूपाच्या तक्रारींची समावेश यामध्ये आहे. एकूण या सर्व गोंधळामुळे मतदानाच्या दिवशी गोंधळ उडण्याची शक्यता अधिक असल्याचे राजकीय पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे..मतदारयादीतील गोंधळ आणि एकाच वेळी चार उमेदवारांना मतदान करावयाचे असल्याने मतदानाचा कालावधी वाढू शकतो, असेही काही पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणा याबाबत काय काळजी घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.