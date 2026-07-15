पुणे

दिल्लीसह तीन राज्यांत एसआयआरला मुदतवाढ

दिल्लीसह तीन राज्यांत एसआयआरला मुदतवाढ
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नवी दिल्ली, ता.१५ (वृत्तसंस्था) ः केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी दिल्लीसह तीन राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीला मुदतवाढ देऊ केली आहे. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, प्रारूप मतदारयादी आता ५ ऐवजी १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच, २९ जुलैपर्यंत नियोजित असलेली घरोघरी जाऊन केली जाणारी पडताळणी आठ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. पंजाबमध्येही बूथ पातळीवरील पडताळणी २४ जुलैऐवजी ३ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. राज्यात प्रारूप मतदारयादी ३१ जुलैऐवजी १३ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होईल. अंतिम मतदारयादी १० ऐवजी १२ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. तेलंगणमध्ये प्रारूप मतदारयादी १० ऑगस्ट रोजी, तर अंतिम यादी १२ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होईल. कर्नाटकात घरोघरी पडताळणी २९ जुलैऐवजी ८ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. राज्यात प्रारूप मतदारयादी ५ ऐवजी १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होईल. दक्षिणेकडील राज्यांत अंतिम मतदारयादी ७ ऐवजी १९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

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