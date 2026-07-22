Pune News : मतदार यादीच्या कामामुळे पाणीपुरवठा विस्कळित होण्याचा धोका

पुणे - विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणासाठी (एसआयआर) पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील सुमारे ६० ते ७० टक्के अभियंत्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शहरात अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठ्यातील समस्यांच्या तक्रारी येत असताना त्या हाताळण्यासाठीही अभियंते शिल्लक नाहीत..त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी पाणीपुरवठा विभागाने अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्याकडे केली आहे.पाणीपुरवठा विभागाचे कामकाज २४ तास सुरू असते. शहरातील पाणी कपात मागे घेतली असली तरीही अजून पाण्याची समस्या आहे. शिवाय गढूळ पाणी पुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांसह जुन्या हद्दीतील पाण्याचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. अशा परिस्थितीत मनुष्यबळ निवडणूक कामासाठी वळवल्यास तक्रारींचे निवारण करणे कठीण होणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी पत्रात नमूद केले आहे..पाणीपुरवठा विभागाकडे आधीच आवश्यकतेपेक्षा कमी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर पाणी वाटपाचे नियोजन आणि तक्रारींच्या तातडीने निवारणाची मोठी जबाबदारी आहे. एसआयआरच्या कामासाठी दोन-चार दिवसांनी नवीन आदेश निघत आहेत. पूर्वी लिपीक व अन्य कर्मचारी या कामासाठी नियुक्त केले होते.पण आता अभियंत्यांनाही ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम थेट पाणीपुरवठ्यावर होत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण न झाल्यास कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागातील अभियंता संवर्गातील अधिकारी आणि सेवकांची एसआयआरमधील नियुक्ती तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..‘पाणीपुरवठा विभागात मनुष्यबळ कमी आहे, त्यातच ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त अभियंते, कर्मचारी एसआयआरच्या कामात जोडले गेले आहेत. त्याचा परिणाम पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक सेवेवर होत आहे. त्यामुळे या नियुक्त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी केली आहे.’- नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.