मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी विशेष शिबिर

सर्वच मतदान केंद्रावर
‘एसआयआर’चे शिबिर
सोलापूर, ता. १७ : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत दावे व हरकती सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अनुषंगाने सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील सर्व पात्र नागरिकांची, विशेषतः नवमतदार, महिला व दिव्यांग नागरिकांची शंभर टक्के नोंदणी पूर्ण व्हावी, यासाठी प्रशासनामार्फत विशेष नोंदणी शिबिर होणार आहेत. १९, २०, २६ व २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत विशेष नोंदणी शिबिरे होणार असल्याची माहिती मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी दिली.
१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या पात्र नागरिकांना नमुना क्र. ६ मध्ये अर्ज करता येईल. मतदार यादीतील चुकीची नोंद तसेच मयत अथवा स्थलांतरित मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी नमुना क्र. ७ मध्ये अर्ज करता येईल. तसेच मतदार यादीतील नाव, वय, लिंग, नातेसंबंध, पत्ता आदी तपशीलांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी नमुना क्र. ८ मध्ये अर्ज करता येईल.
या विशेष शिबिरांमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींनीही उपस्थित राहावे, अशा सूचना संबंधित राजकीय पक्षांना देण्यात येणार आहेत. शिबिरांमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांचे मतदार नोंदणी, दुरुस्ती अथवा नाव वगळणीचे अर्ज भरून घेण्यात येणार आहेत.
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