Management Education: VR, AR आणि सिम्युलेशन: व्यवस्थापन मॅनेजमेंट शिक्षण आता होणार अधिक आधुनिक

पुणे: गेल्या अनेक दशकांपासून मॅनेजमेंट किंवा व्यवस्थापन शिक्षण प्रामुख्याने वर्गातील लेक्चर्सवर अवलंबून होते. जेव्हा व्यवसायातील वातावरण स्थिर होते, तेव्हा ही पद्धत योग्य होती. मात्र, आजचे व्यावसायिक जग अत्यंत गुंतागुंतीचे झाले आहे. आजच्या मॅनेजर्सना दबावाखाली निर्णय घ्यावे लागतात आणि बाजारातील वेगाने होणाऱ्या बदलांना सामोरे जावे लागते..या गरजा ओळखून जगभरातील बिझनेस स्कूल्स आता व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (VR), ऑगमेंटेड रिअॅलिटी (AR) आणि सिम्युलेशन (Simulation) आधारित शिक्षणाचा समावेश करत आहेत. हे तंत्रज्ञान पारंपारिक शिक्षण पद्धतीला पूर्णपणे बदलत नसून, ते अधिक व्यावहारिक आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणच्या अनुभवासारखे बनवत आहे..पारंपारिक शिक्षणातील त्रुटीमॅनेजमेंट शिक्षणासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे 'सिद्धांत' (Theory) आणि 'प्रत्यक्ष कृती' (Practice) यातील तफावत. विद्यार्थी फायनान्स, मार्केटिंग आणि मनुष्यबळ विकास (HR) यांसारख्या विषयांचे पुस्तकी ज्ञान तर घेतात, पण प्रत्यक्ष व्यवसायात त्याची अंमलबजावणी करताना त्यांना अडचणी येतात. केवळ पुस्तके वाचून व्यवसायातील अनिश्चितता हाताळण्याचा आत्मविश्वास येत नाही. हीच पोकळी भरून काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान मोलाची भूमिका बजावत आहे..VR, AR आणि सिम्युलेशनची भूमिकाहे तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांना केवळ शिकवत नाही, तर त्यांना अनुभवातून शिकण्याची संधी देते.१. व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (VR): अनुभवातून शिक्षण VR मुळे विद्यार्थी प्रत्यक्षात तिथे नसतानाही त्या वातावरणाचा अनुभव घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट शिकणारा विद्यार्थी व्हर्च्युअली एखाद्या कारखान्यात फेरफटका मारू शकतो आणि तिथल्या समस्या समजावून घेऊ शकतो. तसेच, संघर्षाचे प्रसंग हाताळण्यासाठी किंवा नेतृत्वाचे गुण विकसित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या 'बोर्डरूम' किंवा 'मिटिंग' मध्ये सहभागी करून घेतले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो..२. ऑगमेंटेड रिअॅलिटी (AR): संकल्पनांची स्पष्टता AR मुळे डिजिटल माहिती खऱ्या जगाशी जोडली जाते. याद्वारे गुंतागुंतीचे डेटा मॉडेल्स, सप्लाय चेन प्रोसेस आणि चार्ट्स त्रिमितीय (3D) स्वरूपात पाहता येतात. यामुळे फायनान्शिअल अॅनालिसिस आणि लॉजिस्टिक प्लॅनिंग यांसारखे कठीण विषय समजणे सोपे होते..३. बिझनेस सिम्युलेशन: प्रत्यक्ष निर्णयक्षमता सिम्युलेशन म्हणजे खऱ्या व्यवसायासारखाच एक खेळ किंवा सराव. यात विद्यार्थ्यांना निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत ठेवले जाते. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा कंपनीच्या नफ्यावर, ग्राहकांच्या समाधानावर आणि कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होतो, हे त्यांना रिअल-टाइममध्ये दिसते. यामुळे भविष्यातील मॅनेजर्सना आपल्या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम समजण्यास मदत होते..स्मार्ट लीडर्सची निर्मितीहे तंत्रज्ञान-आधारित शिक्षण विद्यार्थ्यांना जोखीम न घेता निर्णय घेण्याचा सराव देते. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद कौशल्य, नेतृत्व आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता विकसित होते. आधुनिक काळातील अनिश्चिततेला सामोरे जाण्यासाठी हे विद्यार्थी सज्ज होतात..भारतीय संस्थांचा पुढाकारजागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी भारतातील अनेक नामांकित संस्था आता अशा प्रायोगिक शिक्षणावर भर देत आहेत. विद्यार्थी पहिल्या दिवसापासूनच नोकरीसाठी सज्ज (Job-ready) असावेत, या उद्देशाने सिम्युलेशन लॅब्स आणि डिजिटल क्लासरूम्समध्ये गुंतवणूक केली जात आहे..PIBM चा आधुनिक दृष्टिकोनपुण्यातील अग्रगण्य बिझनेस स्कूल, 'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट' (PIBM) ने आपल्या शिक्षण पद्धतीत या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. PIBM मध्ये हार्वर्ड (Harvard) आणि सेसिम (Cesim) सिम्युलेशन्स, लाईव्ह केस स्टडीज, तसेच पॉवर बीआय (Power BI) आणि टॅब्लो (Tableau) यांसारख्या आधुनिक टूल्सचा वापर केला जातो. उद्योगांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा, यासाठी ही संस्था सिम्युलेशन आधारित सराव आणि प्रकल्पांवर भर देते.निष्कर्ष: VR, AR आणि सिम्युलेशन सारखी तंत्रज्ञाने भविष्यातील मॅनेजर्सच्या शिकण्याच्या पद्धतीत मोठी क्रांती घडवत आहेत. वर्ग आणि प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट जग यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.