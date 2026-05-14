पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षाथॉन हाफ मॅरेथॉन

पुणे, ता. १४ : पर्यावरण संवर्धन आणि शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत जागृती करण्यासाठी पुणे शहर पोलिस, वन विभाग आणि वृक्षाथॉन फाउंडेशनने ‘वृक्षाथॉन हाफ मॅरेथॉन ५.०’चे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा ७ जूनला शिवाजीनगर येथील पोलिस मैदानावर होणार आहे.
‘आरोग्यासाठी धावा, पर्यावरणासाठी धावा’ ही मॅरेथॉनची संकल्पना आहे. पर्यावरण रक्षण आणि वृक्षारोपणाचा संदेश घराघरांत पोहोचवणे, हा मुख्य उद्देश आहे. मॅरेथॉनमध्ये सर्व वयोगटांतील नागरिकांना प्रवेश असून ३, ५, १० किलोमीटर आणि हाफ मॅरेथॉन, या प्रकारात ही स्पर्धा होणार आहे. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक धावपटूला एक ‘देशी रोपटे’ भेट दिले जाणार आहे. या मॅरेथॉनसाठी पुणे पोलिस सहआयुक्त रंजन कुमार शर्मा, पुणे विभागाचे वनरक्षक आशिष ठाकरे यांच्यासह राज्याच्या विविध भागांतील धावपटू, विद्यार्थी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती फाउंडेशनचे संस्थापक संचालक विजय गायकवाड यांनी दिली. स्पर्धेची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, इच्छुकांनी www.vrukshathon.com या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

