Success Story: धामणीच्या दुष्काळी गावातून भुमी अभिलेख विभागात भुकरमापक; वृषाली सोनवणेची सरळ सेवा भरतीत निवड

पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील धामणी सारख्या दुष्काळी गावातील सर्वसामान्य कुटुंबातील चित्रकाराची मुलगी वृषाली दत्तात्रय सोनवणे हिची महाराष्ट्र शासनाच्या सरळ सेवा भरती अंतर्गत भुमी अभिलेख विभागात भुकरमापक पदी निवड झाल्याने वृषाली सोनवणे हिचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..धामणी हे जिरायती गाव आहे वृषाली दत्तात्रय सोनवणे हिचे वडील दत्तात्रय बबन सोनवणे हे चित्रकार आहेत. वृषाली दत्तात्रय सोनवणे हिचे प्राथमिक शिक्षण गावातीलच जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण गावातीलच श्री. शिवाजी विद्यालयात झाले..बारावी पर्यंतचे शिक्षण महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय(मंचर) येथे झाले त्यानंतर तिने सिव्हील इंजीनिअरची पदवी संपादन केल्यानंतर अवसरी खुर्द येथील श्रावण इंजीनिअर अकॅडमी मध्ये श्रावण पवार व मल्हारी अभंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरु केली. महाराष्ट्र शासनाच्या सरळ सेवा भरतीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे..त्यामध्ये वृषाली सोनवणे व तिच्या सोबत परीक्षेची तयारी करणारी तिची मैत्रीण सिव्हील इंजीनिअर श्रद्धा चंद्रकांत जाधव (कोल्हापूर) या दोघींची भुमी अभिलेख विभागात भुकरमापक पदी निवड झाली आहे. .या दोघींनी मिळवलेल्या यशाबद्दल धामणी ग्रामस्थांच्या वतीने माजी पंचायत समिती सदस्य रविंद्र करंजखेले , शिवतीर्थ पतसंस्थेचे संचालक अमोल गाढवे , उद्योजक शंकर थोरात यांनी वृषाली सोनवणे व श्रद्धा जाधव यांचा सत्कार करून अभिनंदन केले.