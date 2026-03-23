Pune News: वडाचीवाडीच्या श्री लक्ष्मी माता यात्रेत ‘बारा गाड्या’ ओढून भाविकांनी फेडला नवस

बजाजनगर: वाळूज औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या वडाचीवाडी (शहापूर बंजर) येथे पाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी भरलेल्या श्री लक्ष्मी माता यात्रा महोत्सवात यंदाही भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला. शुक्रवारी (ता. २०) सायंकाळी ५ ते ७.३० या वेळेत हजारो भाविकांनी 'बारा गाड्या' ओढून देवीला केलेले नवस फेडले..यात्रेचे मुख्य आकर्षण ठरलेल्या या परंपरेत भाविक गावाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून लक्ष्मी माता मंदिरापर्यंत स्वतः गळ लावून गाड्या ओढतात. 'श्री लक्ष्मी माता की जय'च्या जयघोषात, हलगीच्या गजरात आणि भक्तिगीतांच्या सुरांत संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता.यावेळी रेवड्यांची उधळण करत भाविकांनी आपली मनोभावे सेवा अर्पण केली. यात्रेनिमित्त गावात विविध खेळण्यांची व मिठाईची दुकाने मोठ्या प्रमाणात थाटण्यात आली होती..तसेच भाविकांच्या मनोरंजनासाठी ग्रामस्थांच्या वतीने महाराष्ट्राची पारंपरिक लोककला असलेल्या तमाशाचे आयोजन करण्यात आले होते. खानदेशातील 'शालिग्राम शांताराम' यांच्या तमाशा मंडळाने दोन दिवस सामाजिक वगनाट्य सादर करून रसिकांची मने जिंकली..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही यात्रेत भाविकांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे दिसून आले. जिल्हाभरातील हजारो भाविक या उत्सवासाछी आले होते..तीसगावात आजपासून श्रीलक्ष्मी माता यात्रावाळूज महानगरातील तीसगाव येथे यंदाही श्रीलक्ष्मी माता यात्रोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने सोमवारपासून (ता. २३) साजरा होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने साजऱ्या होणाऱ्या या यात्रेत विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळणार आहे. यामध्ये सोमवारी सायंकाळी ७ वाजता संदल मिरवणूक निघणार आहे. मंगळवारी (ता. २४) सायंकाळी पारंपरिकपणे बारा गाड्या ओढून भाविक आपले नवस फेडणार आहेत. या यात्रेला परिसरातील भाविकांची मोठी गर्दी होते; तसेच बुधवारी (ता. २५) कुस्त्यांची दंंगल होणार आहे. पंचक्रोशीतील भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन ग्रामस्थांनी केले.