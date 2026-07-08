पुणे

Meena River Flood: वडज धरणातून वाढलेल्या विसर्गाने मीना नदीला पूर; रांजणी, वळती, नागापूर, शिंगवे गावांतील शेती, पंप, मंदिरे जलमय

वडज धरणातून वाढलेल्या विसर्गामुळे मीना नदीला पूर; रांजणी, वळती, नागापूर, शिंगवे गावांतील पूल पाण्याखाली, वाहतूक ठप्प व शेतीपिकांचे मोठे नुकसान
Several villages in Pune district witnessed submerged bridges, crop losses, and disrupted transport due to the flood.

Several villages in Pune district witnessed submerged bridges, crop losses, and disrupted transport due to the flood.

Sakal

नवनाथ भेके
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निरगुडसर : वडज धरणातून मीना नदीत १८ हजार प्रति सेकंद क्युसेक्स पाणी सोडल्याने मीना नदीवर असणारे पूल पाण्याखाली गेले तर रांजणी,वळती,नागापूर,शिंगवे या नदीकाठच्या गावांना मोठा फटका बसला असून उभ्या शेती पिकात पाणी शिरले तर कृषीपंप,केबल वाहून गेले.

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