Corruption ACB Trap: दारूच्या दुकानासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राच्या बदल्यात ६० हजारांची लाच; वाडेगाव ग्रामसेवक व लिपीक एसीबीच्या जाळ्यात

बाळापूर : दारूच्या दुकानाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात ६० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वाडेगाव येथील ग्रामसेवक आणि लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. २५) रोजी रंगेहात अटक केली. या कारवाईमुळे महसूल व ग्रामीण विकास वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..योगेश तोताराम कापकर (ग्रामसेवक) आणि सुभाष रामकृष्ण सरप (लिपीक, वय ५७ वर्ष) असे लाचखोर कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. दोन्ही आरोपी ग्रामपंचायत वाडेगाव, येथे कार्यरत आहेत. तक्रारदाराच्या लहान भावाला वाडेगाव येथे 'वैभव वाईन अँड बिअर शॉप' या नावाने नवीन व्यवसाय सुरू करायचा होता. त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. तक्रारदाराने यासाठी ग्रामसेवक योगेश कापकर यांची भेट घेतली असता, कापकर यांनी सुरुवातीला चक्क १ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तक्रारदाराची लाच देण्याची मुळीच इच्छा नसल्याने त्यांनी ८ मे रोजी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रितसर तक्रार नोंदवली..तडजोडीअंती ६० हजार ठरलेलाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १३ मे रोजी पडताळणी केली असता, ग्रामसेवक योगेश कापकर यांनी तडजोडीअंती ६० हजार रुपये लाच घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर १६ मे रोजी बाळापूर येथील ग्रामपंचायतीत सापळा रचण्यात आला होता, मात्र तेव्हा लाचेची रक्कम लिपीक सुभाष सरप यांच्याकडे देण्यास सांगण्यात आले होते..सापळा यशस्वी, पंचांसमक्ष स्वीकारली लाचएसीबीच्या पथकाने वाडेगाव ग्रामपंचायत कार्यालयात सोमवारी (ता. २५) रोजी दुपारी १२:३९ ते १:०४ वाजताच्या सुमारास पुन्हा सापळा रचला. ग्रामसेवक योगेश कापकर याने तक्रारदाराकडून ठरलेली ६० हजार रुपयांची लाच पंचांसमक्ष स्वीकारली आणि ती रक्कम लिपीक सुभाष सरप यांच्याकडे सुपूर्द केली. सरप याने ती रक्कम स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने दोघांनाही रंगेहात पकडले. त्यांच्याकडून लाचेची पूर्ण रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. दोन्ही आरोपींविरुद्ध बाळापूर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..एसीबीचे नागरिकांना आवाहनकोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने अथवा त्यांच्या वतीने कोणत्याही खाजगी व्यक्तीने शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी केल्यास त्वरित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अकोला यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सदर यशस्वी कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक बापू बांगर, अप्पर पोलीस अधीक्षक मा. श्री. सचिंद्र शिंदे यांच्या मार्गदर्शनात, सापळा अधिकारी मिलिंदकुमार बहाकर (पोलीस उपअधीक्षक, लाप्रवि अकोला) तसेच पोलीस अंमलदार दिगंबर जाधव, अविनाश पाचपोर, संदिप ताले, असलम शहा, गोपाल किरडे आणि चालक नफिस शेख यांनी पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.