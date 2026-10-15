लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

वडगाव निंबाळकर, ता. १५ : लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी कोऱ्हाळे खुर्द (ता. बारामती) येथील गणेश रामदास मदने याच्याविरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फोटो प्रसारित करण्याची व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने पीडितेने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी गणेश मदने याने पीडितेशी संपर्क वाढवून लग्नाचे आश्वासन दिले. आपले सध्याचे लग्न मोडून विवाह करण्याचे आमिष दाखवून त्याने वेळोवेळी लैंगिक शोषण केले. लग्नाची मुदत उलटल्यानंतरही आरोपी प्रतिसाद देत नसल्याने फसवणूक झाल्याचे पीडितेच्या लक्षात आले. दरम्यान, आरोपीने तिचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून ते प्रसारित करण्याची धमकी देत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
या मानसिक तणावातून पीडितेने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तिला बारामती येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पोलिस चौकशीत हा प्रकार उघड झाला. बारामती शहर पोलिसांनी हे प्रकरण वडगाव निंबाळकर पोलिसांकडे वर्ग केले असून, भारतीय न्याय संहिता व पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
सहायक पोलिस निरीक्षक जीवन मोहिते यांनी सांगितले की, पीडितेच्या जबाबावरून गुन्हा दाखल केला असून आरोपी फरार आहे. पोलिस पथके त्याचा शोध घेत असून लवकरच त्याला ताब्यात घेतले जाईल.
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