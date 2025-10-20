पुणे

Pune Diwali : पुण्यात आकाशकंदील बांधताना अपघात; झाडावरून खाली कोसळून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, रात्री मंडळातील सदस्यांसह किल्ला बांधला अन्...

Tragic Accident During Diwali Preparations in Pune : वडगावशेरीत दिवाळीचा आकाशकंदील बांधताना झाडावरून पडल्याने तरुण कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. संतोष कुसाळ यांच्या निधनाने परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त होत आहे.
Diwali Accident

Diwali Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे : दिवाळी सणाच्या (Diwali Celebration) पार्श्वभूमीवर आकाशकंदील बांधण्यासाठी झाडावर चढलेल्या एका कार्यकर्त्याचा तोल जाऊन खाली पडल्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना वडगावशेरी परिसरात घडली. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Diwali Festival
pune
Pune Accident
police case

