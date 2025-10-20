Pune Diwali : पुण्यात आकाशकंदील बांधताना अपघात; झाडावरून खाली कोसळून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, रात्री मंडळातील सदस्यांसह किल्ला बांधला अन्...

पुणे : दिवाळी सणाच्या (Diwali Celebration) पार्श्वभूमीवर आकाशकंदील बांधण्यासाठी झाडावर चढलेल्या एका कार्यकर्त्याचा तोल जाऊन खाली पडल्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना वडगावशेरी परिसरात घडली. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..संतोष कुसाळ (वय ४५, रा. गणेशनगर) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्याचे नाव आहे. ते वडगावशेरी येथील एका तरुण मंडळाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. काल दिवसभर त्यांनी मंडळातील इतर सदस्यांसह किल्ला बांधण्याचे काम केले. रात्री मोठा आकाशकंदील रस्त्यावर लावण्यासाठी ते झाडावर चढले होते..Mandsaur College Scandal : महाविद्यालयात धक्कादायक प्रकार; मुलींचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ शूट करणाऱ्या तिघांना अटक, निघाले ABVP चे पदाधिकारी.दोरी बांधताना अचानक त्यांचा तोल जाऊन ते खाली पडले. जखमी अवस्थेत त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, पहाटे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..दिवाळीच्या सणात घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे वडगावशेरी परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. संतोष कुसाळ यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुलं असा परिवार आहे. ते येरवडा येथील शहा एक्सिडेंट हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.