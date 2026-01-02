वाठार स्टेशन: भंडाऱ्याची उधळण येळकोट येळकोट जय मल्हार च्या जयघोषात वाग्देव महाराज रथोत्सव "
वाठार स्टेशनला वाग्देव महाराज रथोत्सव
भंडाऱ्याच्या उधळणीत ‘येळकोट येळकोट, जय मल्हार’चा जयघोष
वाठार स्टेशन, ता. २ : बँड पथकांचे आकर्षण, फटाक्यांची आतषबाजी व ‘येळकोट येळकोट, जय मल्हार’च्या जयघोषात हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत येथे आज वाग्देव महाराज रथोत्सव उत्साहात झाला.
आज सकाळी ११ वाजता व्यसनमुक्तीचे बंडातात्या कराडकर तसेच आमदार सचिन पाटील यांच्या हस्ते रथाचे पूजन करण्यात आले. यावेळी सरपंच सीमा चव्हाण, उपसरपंच इर्शाद मोमीन, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राहुल कदम, अभय तावरे, विजयराव धुमाळ, भाजपचे अमित चव्हाण, भाऊसाहेब वाघ, पंचायत समितीचे माजी सदस्य विलास पवार, शिवसेनेचे तालुका उपप्रमुख चंद्रकांत पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अविनाश माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
रथ पूजनानंतर वाग्देव महाराजांचा जयघोष करीत पूर्ण गावातून रथाची ग्रामप्रदक्षिणा घालण्यात आली. दरम्यान, लोकांनी रथाच्या स्वागतासाठी आपापल्या घरासमोर तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा रांगोळ्यांच्या पायघड्या घातल्या होत्या. रथोत्सवास येणाऱ्या भाविकांसाठी ग्रामस्थ तसेच व्यापाऱ्यांनी जागोजागी अल्पोहाराची सोय केली होती.
रथोत्सवात आकर्षण म्हणून घोडे, उंट, बँड पथके, मुखवटे यांचा प्रामुख्याने सहभाग होता. रथोत्सवास माजी सरपंच ऋषीसेन जाधव, महेश लोंढे, यशवंत पवार, ज्ञानेश्वर लोंढे, भीमाशंकर अहिरेकर, संजय भोईटे, नामदेव जाधव, सचिन जाधव, उमेश जाधव, खुशाल वाघ, मंगेश शितोळे, धनाजी मोहिते, राजेश काळोखे, हेमंत दोरके, गफ्फार शेख आदी उपस्थित होते. यावेळी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
वाठार स्टेशन : येथे भाविकांच्या उपस्थितीत वाग्देव महाराजांच्या रथाची निघालेली मिरवणूक.
