पुणे

मराठा समाजाच्या महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

मराठा समाजाच्या महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
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वाघमारेंविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

उपळाई बुद्रूक : मराठा समाजाच्या महिलांबद्दल नवनाथ वाघमारे यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीचे निवेदन सकल मराठा समाजाच्या वतीने माढा पोलिस ठाण्यात देण्यात आले.
संबंधित वक्तव्यामुळे मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्या असून, वाघमारे यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. गुन्हा दाखल न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही सकल मराठा समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

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