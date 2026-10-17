वाघोलीत घरफोडी करणाऱ्याला अटक

वाघोली, ता. १७ : वाघोली परिसरात दुकानांचे पत्रे उचकटून घरफोडी करणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला वाघोली पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्याकडून कपडे, मोबाइल, रोख रक्कम व पॉलीकॅब वायर असा ९६ हजार ६७२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
वाघोली पोलिस ठाण्यातील ३ व लोहगाव पोलिस ठाण्यातील १ असे एकूण ४ घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. तेजस विष्णू मेंढके (वय ३२ वर्ष, रा. वाघोली) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाघोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्यांतील तपास करीत असताना पोलिस कर्मचारी योगेश शिंदे यांना माहिती मिळाली की, दुकानांचे पत्रे उचकटून घरफोड्या करणारा व्यक्ती गायरान परिसरात आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिस पथकाने तत्काळ कारवाई करत संशयित आरोपी मेंढके याला त्याच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतले. चौकशी केल्यानंतर व सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता, गुन्ह्यांमधील त्याचा सहभाग निष्पन्न झाला. ही कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) पल्लवी मेहेर, मंगेश जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाचे पोलिस उपनिरीक्षक शिवशंकर राघू यांच्या पथकाने केली.
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