साडेआठ लाखांच्या सिगारेट चोरीचा छडा

वाघोली, ता. ३१ : वाघोली येथील आर्यन प्लॅस्टिक या दुकानाचे शटर उचकटून साडेआठ लाखांच्या सिगारेटच्या बॉक्सची चोरी केल्याप्रकरणी गुन्हे शाखा दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक दोनने ठाणे जिल्ह्यातून तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून एकूण दोन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. पुणे पोलिस याचा तपास करत असताना दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक दोनने सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केल्यानंतर आरोपी चारचाकीतून चोरीचा माल घेऊन गेल्याचे स्पष्ट झाले. पुणे-पिंपरी चिंचवड हद्दीतील सुमारे ११५ कॅमेऱ्यांचे फुटेज व महामार्गावरील टोलनाक्यांची पडताळणी केल्यानंतर आरोपी ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा-मानपाडा परिसरात फिरत असल्याचे आढळले. गुप्त बातमीदारांमार्फत चालक, मालक यांची माहिती मिळवून प्रथम चारचाकी वाहनचालक वसीम इब्रार खान (वय ३८, रा. मुंब्रा, जि. ठाणे) यास अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून प्रत्यक्ष चोरी करणारे इतर दोन आरोपी साहिल मोजालिन पटेल (वय ३२, रा. डोंबिवली, ठाणे) आणि इम्तियाज लियाकत घोडके (वय ४५, रा. सृष्टी विहार, ठाणे) यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी चोरीचा माल कल्याण शिळरोड येथील एक्सप्रिया मॉल समोरील पानशॉपच्या मालकाला विकल्याचे सांगितले. त्या ठिकाणाहून दोन लाख रुपये किमतीचे सिगारेट जप्त केले.
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