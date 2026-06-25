पुणे

माजी विद्यार्थ्यांचा गौरव

माजी विद्यार्थ्यांचा गौरव
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पुणे, ता. २५ : भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) संचालित वाघोली शैक्षणिक पुनर्वसन प्रकल्पातील यशस्वी माजी विद्यार्थ्यांचा गौरव सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी पार पडला. यावेळी पद्माकर गोरे लिखित ‘फिनिक्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले.
लातूर भूकंप, शेतकरी आत्महत्या आणि आदिवासी समाजातील प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून विविध क्षेत्रांत नाव कमावणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा यावेळी सन्मान झाला. या विद्यार्थ्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाचा आढावा ‘फिनिक्स’ पुस्तकात घेण्यात आला आहे. कार्यक्रमाला अमृता फडणवीस, बीजेएसचे संस्थापक शांतिलाल मुथ्था, दिविजा फडणवीस, व्यवस्थापकीय संचालक विलास राठोड, कोमल जैन आदी उपस्थित होते.

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