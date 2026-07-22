Wagholi Gas Leak: मुलींच्या वसतिगृहात मध्यरात्री गॅस गळती, अनर्थ टळला; वाघोलीतील जी एच रायसोनी संकुलातील वसतिगृहातील प्रकार

वाघोली: जी एच रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुलींच्या वसतिगृहातील कॅन्टीन मध्ये मंगळवारी मध्यरात्री गॅस गळती झाल्याचा गंभीर प्रकार घडला. सुदैवाने आग लागली नाही. पाणी पिण्यासाठी बाहेर आलेल्या मुलीच्या लक्षात आल्याने तिने आरडा ओरडा केला. यानंतर सर्व मुलींना बाहेर काढून गॅस गळती बंद करण्यात आली..कॉलेजच्या संकुलात योको स्टेज नावाने हे वसतिगृह आहे. ३२० मुलींची क्षमता असलेल्या या वसतिगृहात १७० मुली येथे राहतात. मंगळवारी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास एक मुलगी पहिल्या मजल्यावरील कॅन्टीन मध्ये पाणी पिण्यासाठी आली. तिला गॅसचा वास आला. तसेच सगळीकडे गॅस पसरलेला दिसला. हा प्रकार बघून ती घाबरली. तिने आरडा ओरडा केला. यानंतर बाकी मुली व वसतिगृहातील महिला खाली आल्या..Anantnag Attack: जम्मू-काश्मीर पुन्हा हादरलं! अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला; पोलीस जवान शहीद, हल्ल्याची जबाबदारी कुणी स्वीकारली?.यानंतर सर्व मुलींना बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर संबंधित लोकांना बोलावून गॅस गळती रोखण्यात आली. यामध्ये दीड ते दोन तास गेले. तो पर्यंत भर रात्री मुली वसतिगृहा बाहेरच होत्या. गॅस गळती रोखून गळती झालेला गॅस बाहेर गेल्यानंतर मुलींना वसतिगृहात सोडण्यात आले. सुदैवाने कोणतीही आग लागली नाही. अन्यथा अनर्थ घडला असता. वसतिगृहाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. त्या इमारती जवळ उंदीर, साप व अन्य अनेक प्राणी निघतात..याबाबत मुलींनी अनेक वेळा तक्रार केली आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. असे मुलींनी सांगितले. वसतिगृहाचे भरमसाठ शुल्क घेतले जाते. मात्र सुविधा व्यवस्थित पुरविल्या जात नसल्याच्या ही तक्रार मुलींनी केल्या. गॅस टंचाईच्या नावाखाली मेस मध्ये मुलींना केवळ एक भाजी जेवणात दिली जात होती. तसेच काहीवेळा पाण्यामुळेही अनेक मुलींना पोटदुखी व जुलाबाचा त्रास झाल्याचेही पालकांनी सांगितले. याबाबत रायसोनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ आर डी खराडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..PMC Carbon Credit Plan: कार्बन क्रेडिटमधून पर्यावरण संवर्धन अन उत्पन्नवाढ ; महापालिकेकडून एक पाऊल पुढे. "मंगळवारी रात्री गॅस गळतीचा गंभीर प्रकार घडला. सुदैवाने आग लागली नाही. वसतिगृहासाठी भरमसाठ शुल्क घेतले जाते. मात्र तशा सुविधा पुरविल्या जात नाही. मुलींनी केलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जाते."-एक पालक"गॅस गळतीचा प्रकार मंगळवारी रात्री १ वाजता घडला. सर्व मुलींना बाहेर काढण्यात आले होते. त्यानंतर सुरक्षारक्षक व कॅन्टीन मधील कर्मचाऱ्यांना बोलावून गॅस गळती बंद करण्यात आली. त्यानंतर मुलींना पुन्हा वसतिगृहात पाठविण्यात आले."-वसतिगृह काळजीवाहक महिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.