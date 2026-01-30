Pune School Bus: वाघोली अपघात! पुण्यात स्कूल बसची सुरक्षा वाऱ्यावरच; नेमकी नियमावली काय?

वाघोली: स्कूल बसेससाठी शासनाने कडक नियमावली केली. मात्र हे नियम कागदावरच मर्यादित असल्याचं दिसतंय. मद्य प्राशन करून चालक बिनधास्त स्कूल बस चालवितात. त्यामुळेच वाघोलीत बुधवारी ( दि.२८ ) स्कूल बसचा अपघात झाला. पुणे प्रादेशिक परिवहन विभाग, वाघोली वाहतूक पोलिस व शिक्षण खाते मात्र सुस्त आहेत..मद्यधुंद बस चालकाने बुधवारी सायंकाळी वाघोलीतील बायफ रोडवरील तीन दुचाकी व एक कार ठोकरून फरफटत नेली. यावेळी बस मध्ये ३० ते ४० विद्यार्थी होते. सुदैवाने त्यात कोणीही जखमी झाले नाही. वाघोलीत दररोज शेकडो स्कूल बस ये-जा करतात अधून-मधून बसची व चालकांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. मात्र वाघोली वाहतूक विभाग याकडे बघतही नाही. .यापूर्वीही वाघोली परिसरात स्कूल बसचे अपघात घडले आहेत. उलट्या दिशेने बस नेणे, वेगात बस चालविणे असे प्रकार चालक करतात. मात्र वाहतूक विभागाकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. स्कूल बसमधून वाहतूक करताना मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी स्कूलची आहे. स्कूल मुलांच्या वाहतुकीसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क आकारतात. मात्र सुरक्षित वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करतात. किती अपघातानंतर शिक्षण विभाग, वाघोली वाहतूक पोलिस जागे होणार आहेत? असा नागरिकांचा सवाल आहे..शाहरुख खानला सिक्युरिटीने चष्मा काढायला लावल्यावर, किंग खानने केलं असं काही की... पाहा Viral Video.अशी आहे स्कूल बस नियमावली१) शाळेने सकाळ, संध्याकाळ मद्यप्राशनाबाबत चालकांची तपासणी करावी.२) बसमध्ये सीसीटीव्ही बसवावेत३) महिला मदतनीस बसमध्ये अनिवार्य आहे४) बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी व उत्तम स्थितीत असावी५) चालकाची पोलिस पडताळणी असावी६) बस पिवळ्या रंगाची असावी व त्यावर स्कूल बस लिहलेले असावे, असे अनेक नियम आहेत.पालकांचा असंवेदनशीलपणाअपघातानंतर चालकाविरोधात फिर्याद देण्यासाठी ज्यांच्या दुचाकीचे नुकसान झाले ते दुचाकीधारक, ना पालक पुढे आले. वाघोली पोलिसांनी स्वतः फिर्यादी होत चालकावर गुन्हा दाखल केला. त्याची वैद्यकीय चाचणी केली. त्यामध्ये त्याने मद्य प्राशन केल्याचे निष्पन्न झाले..याबाबत पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागालाही पत्र देणार आहे. सर्व स्कूलची बैठक घेण्याचा विचार आहे-राहुल कोळंबीकरसहायक पोलिस निरीक्षक, वाघोली वाहतूक विभाग.Body Reset Diet: डाएट आणि फिटनेसचं रुटीन वारंवार बिघडतंय का? मग शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘रिसेट डाएट’ करून पाहा.शिक्षण अधिकाऱ्यांना अपघातची माहिती नाहीयाबाबत शिक्षण अधिकारी विजय आवारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, मला अपघातांविषयी कोणतीही माहिती नसल्याचे व मी मुख्यमंत्री सुंदर शाळा सर्वेक्षणासाठी बाहेर असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र स्कूलकडून अहवाल मागितल्याचे त्यांनी नंतर स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.