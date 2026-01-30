पुणे

Pune School Bus: वाघोली अपघात! पुण्यात स्कूल बसची सुरक्षा वाऱ्यावरच; नेमकी नियमावली काय?

Wagholi School Bus Accident Safety Norms Ignored as Drunk Driver: वाघोलीमध्ये स्कूल बसला झालेल्या अपघातानंतर वाहतुकीच्या नियमांसंदर्भात चर्चा होते आहे. प्रशासन यावर काय निर्णय घेणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाघोली: स्कूल बसेससाठी शासनाने कडक नियमावली केली. मात्र हे नियम कागदावरच मर्यादित असल्याचं दिसतंय. मद्य प्राशन करून चालक बिनधास्त स्कूल बस चालवितात. त्यामुळेच वाघोलीत बुधवारी ( दि.२८ ) स्कूल बसचा अपघात झाला. पुणे प्रादेशिक परिवहन विभाग, वाघोली वाहतूक पोलिस व शिक्षण खाते मात्र सुस्त आहेत.

