पुणे

वाघोलीत तलवार  घेऊन  फिरणाऱ्यावर गुन्हा

वाघोलीत तलवार  घेऊन  फिरणाऱ्यावर गुन्हा
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वाघोली, ता. ११ ः  पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर वाघोलीत असलेल्या एका अमृततुल्य हॉटेलच्या पाठीमागे हातात तलवार  घेऊन  फिरणाऱ्या एका तरुणाला वाघोली  पोलिसांच्या  तपास पथकाने ताब्यात घेतले.        

एक तरुण तलवार घेऊन दहशत माजवत असल्याबाबतची माहिती मिळताच पोलिसांनी धाव घेत                           साहिल शिंदे याला ताब्यात घेतले.  त्याच्यावर  वाघोली पोलिस ठाण्यात  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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