Wagholi Traffic Jam: अरुंद रस्त्याने वाघोली ‘जाम’; पुणे-अहिल्यानगर मार्ग ठप्प

वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ अन् त्यामानाने अपुरा असणारा पुणे-अहिल्यानगर मार्ग. अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामांमुळे कमी रुंदीचा झालेला रस्ता, स्कूल आणि विविध कंपन्यांच्या बसेस, जड वाहनांची प्रचंड संख्या आणि खासगी ट्रॅव्हल्समुळे वाघोलीत वाहतूक कोंडीचे संकट नेहमीच असते. अशीच परिस्थिती रविवारीही थोड्या प्रमाणात होती..वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा, महामार्गावर उभी असणारे खासगी व अनधिकृत वाहने वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहेत. वाहतुकीसाठी स्वतंत्र लोणीकंद वाहतूक विभाग असला तरी त्या विभागाकडे असणारे कमी मनुष्यबळ, बाह्यवळण रस्त्याचा अभाव आणि वाघोलीची वाढत असलेली लोकसंख्या वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहे..कोंडीची कारणेयेरवड्यापासून खराडी बाह्यवळण रस्त्यापर्यंत सिग्नल फ्री रस्ता केला आहे. परंतु त्यापुढे तसाच रस्ता आहे. यामुळे अचानक येणाऱ्या वाहतुकीचा ताण वाघोलीतील कोंडीस कारणीभूत ठरतो.काही अंतर्गत रस्ते निर्माण झाले असते तर महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण काहीसा कमी झाला असता; मात्र त्या रस्त्यांनाही आडकाठी येत आहे..लोणीकंद वाहतूक विभागाकडे दुचाकी उचलण्यासाठी क्रेन होती. मात्र ती दुरुस्तीसाठी गेली अन् पुन्हा आलीच नाही.फुटपाथ तुटलेल्या स्थितीत आहेत.विरुद्ध दिशेने होणारी वाहतूक.Pune Traffic Jam: पुणे-पिंपरीच्या प्रवेशद्वारांवर कोंडी; दिवाळीची सुट्टी संपल्याने परतीच्या मार्गावर प्रवाशांमुळे वाहनांच्या रांगा.उपाययोजनावाघोलीत बाह्यवळण रस्ता करणेअंतर्गत रस्ते विकसित करणेपुणे-अहिल्यानगर मार्गाचे रुंदीकरणसार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणेरामवाडी ते शिरूर उड्डाणपूल विकसित करणे.