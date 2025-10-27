पुणे

Wagholi Traffic Jam: अरुंद रस्त्याने वाघोली ‘जाम’; पुणे-अहिल्यानगर मार्ग ठप्प

Pune Ahilyanagar Road: वाघोली परिसरात अरुंद रस्ते, अतिक्रमण आणि वाहनांची वाढती संख्या यामुळे वाहतूक कोंडी तीव्र झाली आहे. रुंदीकरणाची तातडीची गरज आहे. वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ अन् त्यामानाने अपुरा असणारा पुणे-अहिल्यानगर मार्ग.
वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ अन् त्यामानाने अपुरा असणारा पुणे-अहिल्यानगर मार्ग. अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामांमुळे कमी रुंदीचा झालेला रस्ता, स्कूल आणि विविध कंपन्यांच्या बसेस, जड वाहनांची प्रचंड संख्या आणि  खासगी ट्रॅव्हल्समुळे वाघोलीत वाहतूक कोंडीचे संकट नेहमीच असते. अशीच परिस्थिती रविवारीही थोड्या प्रमाणात होती.

