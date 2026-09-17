ट्रेलरचालकाला धमकावून लुटणारा वाघोलीत जेरबंद

वाघोली, ता. १७ : बांधकाम प्रकल्पावर साहित्य खाली करण्यासाठी आलेल्या ट्रेलरचालकाला धमकावून त्याच्याकडून १० हजार ५०० रुपये जबरदस्तीने घेतल्याचा प्रकार वाघोलीत घडला. याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चालक विठ्ठल गर्जे (रा. बीड) यांच्या फिर्यादीवरून वाघोली पोलिसांनी नवनाथ रिकामे (रा. आव्हाळवाडी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गर्जे हे नाथकृपा रोडलाईन्स ॲण्ड स्टील सप्लायर्स या कंपनीत ट्रेलर चालक म्हणून काम करतात. स्टीलचा माल घेऊन येथील बांधकाम प्रकल्पावर गेले असता रिकामे याने ‘आपण या परिसरातील भाई असून, गुंडांशी ओळख असल्याचे’ सांगत प्रत्येक गाडीमागे पाच हजार रुपये देण्याची धमकी दिली. भीतीपोटी गर्जे यांनी त्याला दोन वेळा प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिले. त्यानंतर १० सप्टेंबर रोजी गर्जे हे स्टील घेऊन बांधकाम जागेवर गेले असता त्याने पुन्हा पाच हजार रुपयांची मागणी केली. पैसे देण्यास नकार दिल्यावर त्याने चालकाला मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच चालकाकडील १० हजार ५०० रुपये जबरदस्तीने घेतल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या घटनेनंतर गर्जे यांनी वाघोली पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
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