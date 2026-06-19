पुणे

Wagholi Water Supply Issue : वाघोलीचा पाणी पुरवठा शुक्रवार पासून पूर्णपणे बंद; वढू बुद्रुक येथील भीमा नदी बंधाऱ्यातील पाणी पूर्णपणे तळाला

पाऊस पडेपर्यंत वाघोलीकराना पाण्याची तीव्र टंचाई सहन करावी लागणार.
Wagholi Water Supply Close

Wagholi Water Supply Close

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाघोली - वाघोलीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या वढू बुद्रुक येथील भीमा नदी बंधाऱ्यातील पाणी पूर्ण पणे तळाला गेल्याने वाघोलीला होणारा पाणी पुरवठा शुक्रवार पासून पूर्णपणे बंद झाला आहे. यामुळे पाऊस पडेपर्यंत वाघोलीकराना पाण्याची तीव्र टंचाई सहन करावी लागणार आहे. दरम्यान महापालिकेने टँकरने वाघोलीला पाणी पुरवठा करावी. अशी मागणी नगरसेवक रामदास दाभाडे यांनी महापालिकेकडे केली आहे.

Loading content, please wait...
rain
Monsoon
Water supply
wagholi
Bhima River