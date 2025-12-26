Wai Crime : वृद्ध महिलेला मारहाण करून दोन लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास; वाई‑पसरणी परिसरात खळबळ!

वाई : पसरणी (ता.वाई) येथीलसुभाषनगर मधील शेतातील एका बंगल्यात अज्ञात चोरट्यांनी जबरदस्तीने प्रवेश वृद्ध महिलेला मारहाण करून अंदाजे दोन लाख किंमतीचे वीस ग्रॅम सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. शुक्रवारी (ता.२६) पहाटे दीड वाजण्याच्या घडलेल्या या प्रकारामुळे गावात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी,पसरणी गावात सुभाषनगर येथे श्रीमती शांता किसन महांगडे (वय ८० वर्षे ) या आपल्या शेतातील मालकीच्या बंगल्यात एकट्याच राहत होत्या. रात्री जेवण करून त्या घराला आतून कडी लावून झोपल्या होत्या. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २६) पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास बाहेर संशयास्पद आवाज येत असल्याने त्या दरवाजा उघडण्यासाठी उठल्या. त्यावेळी दार उघडताच तोंडाला रुमाल बांधलेले तीन अज्ञात व्यक्तींनी जबरदस्तीने बंगल्यात प्रवेश केला. आणि महिलेचे तोंड दाबून धरून तिला बेदम मारहाण केली. तिच्या गळ्यातील दोन पट्टीची सोन्याची माळ व कर्णफुले असे अंदाजे दोन लाख रुपये किमतीचे.Pune Election : तीन दिवसांत ६७२ अर्ज नेले; नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात उमेदवारांची गर्दी; मात्र प्रत्यक्षात फक्त एक अर्ज दाखल!.वीस ग्रॅमचे दागिने जबरदस्तीने काढून घेतले. तसेच घरातील सर्व कपाटे फोडून सामान अस्ताव्यस्त फेकले. घटनेची माहिती मिळताच वाई पोलीस, सातारा स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी) तसेच श्वान पथक, ठसेतज्ज्ञांचे पथक पहाटे सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पसार झालेल्या चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, हा बंगला गावाच्या बाहेर असल्याने परिसरात कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे चोरट्यांचा माग काढताना पोलिसांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या घटनेमुळे पसरणी गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेची नोंद वाई पोलिस ठाण्यात झाली असून पोलिस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.