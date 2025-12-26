पुणे

Wai Crime : वृद्ध महिलेला मारहाण करून दोन लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास; वाई‑पसरणी परिसरात खळबळ!

Pasrani Theft : वाई‑पसरणी येथे पहाटे एका ८० वर्षीय वृद्ध महिलेला जबरदस्तीने मारहाण करून अंदाजे दोन लाख रुपयांच्या सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे.
Brutal Assault and Theft in Pasrani Village

वाई : पसरणी (ता.वाई) येथीलसुभाषनगर मधील शेतातील एका बंगल्यात अज्ञात चोरट्यांनी जबरदस्तीने प्रवेश वृद्ध महिलेला मारहाण करून अंदाजे दोन लाख किंमतीचे वीस ग्रॅम सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. शुक्रवारी (ता.२६) पहाटे दीड वाजण्याच्या घडलेल्या या प्रकारामुळे गावात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

