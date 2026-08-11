पुणे

वाई:-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अगरवाल यांच्याकडून वाईच्या महागणपतीचे दर्शन. कृष्णा नदीची पूजा व घाटांच्या ऐतिहासिक वास्तुकलेचे कौतुक.

वाई:-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अगरवाल यांच्याकडून वाईच्या महागणपतीचे दर्शन. कृष्णा नदीची पूजा व घाटांच्या ऐतिहासिक वास्तुकलेचे कौतुक.
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वाईतील मंदिरांच्या कलाकुसरीचे कौतुक

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांनी दिली भेट

वाई, ता. ११ : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अगरवाल यांनी येथील श्री महागणपती मंदिरास सदिच्छा भेट देऊन दर्शन घेतले.

महाबळेश्वर येथे आयोजित आयकर विभागाच्या पश्चिम विभागाच्या महत्त्वाच्या बैठकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात ते आले होते. या दौऱ्यादरम्यान अगरवाल यांनी कृष्णा नदीचे पूजन केले. त्यानंतर श्री महागणपती मंदिरात विधिवत अभिषेक व आरती केली. ऐतिहासिक काशीविश्वेश्वर मंदिरात त्यांनी दर्शन घेतले. येथील गणपती घाट, घाटांवरील मंदिरे आणि त्यांच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची माहिती त्यांनी जाणून घेतली. महागणपती व काशीविश्वेश्वर मंदिरातील भव्य नंदी, मंदिराच्या मंडपाची प्राचीन रचना आणि उत्कृष्ट कलाकुसरीचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. ​
या वेळी महासंचालक (अन्वेषण), पुणे ​जगजीवन कुमार गर्ग, मुख्य आयकर आयुक्त (पुणे) ​विवेक वाडेकर,​ आयकर विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक (अन्वेषण) व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महागणपती व काशीविश्वेश्वर मंदिराचे विश्वस्त विश्वास गोखले, सी. व्ही. काळे, वाई अर्बन बँकेचे माजी अध्यक्ष अरुण देव, चेतन काळे, लोकमान्य टिळक स्मारक संस्थेचे उपाध्यक्ष दत्तात्रय मर्ढेकर यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.

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वाई : महागणपतीची आरती करताना रवी अगरवाल. त्या वेळी मान्यवर.
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