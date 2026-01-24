पुणे

Junior Engineer Exam : पुणे महापालिकेची कनिष्ठ अभियंता परीक्षा पुन्हा एकदा लांबणीवर

महापालिका प्रशासनाकडून अभियंता श्रेणीतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या ११३ जागांच्या भरतीसाठीची प्रक्रिया २०२४ मध्ये सुरू केली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - लोकसभा, विधानसभा, महापालिका अशा विविध निवडणुकांमुळे सातत्याने पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंतापदाची (स्थापत्य) परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलली आहे.

