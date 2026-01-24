Junior Engineer Exam : पुणे महापालिकेची कनिष्ठ अभियंता परीक्षा पुन्हा एकदा लांबणीवर

पुणे - लोकसभा, विधानसभा, महापालिका अशा विविध निवडणुकांमुळे सातत्याने पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंतापदाची (स्थापत्य) परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलली आहे. .कनिष्ठ अभियंता परीक्षा खासगी केंद्रांवर घेतली जात असल्याचा आक्षेप नोंदविला होता. त्यामुळे महापालिकेने रविवारी (ता. २५) जाहीर केलेली ऑनलाइन परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले..महापालिका प्रशासनाकडून अभियंता श्रेणीतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या ११३ जागांच्या भरतीसाठीची प्रक्रिया २०२४ मध्ये सुरू केली होती. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, मराठा आरक्षणाचा समावेश व शासनाची मंजुरी, संपुष्टात आलेला ‘आयबीपीएस’सोबतचा करार, त्यानंतर विधानसभा, महापालिका निवडणूक अशा वेगवेगळ्या कारणांमध्ये ही भरतीप्रक्रिया रखडली होती..अखेर सर्व अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करत महापालिकेने रविवारी (ता. २५) कनिष्ठ अभियंतापदासाठी ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार, परीक्षेला बसलेल्या ४१ हजार उमेदवारांना त्याबाबतची माहितीही दिली होती. ही परीक्षा राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये होणार होती.दरम्यान, संबंधित परीक्षा ही खासगी केंद्रांवर घेण्यात येत असल्याबद्दल काही उमेदवारांनी आक्षेप नोंदविला होता. काही उमेदवारांकडून परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी महापालिका भवनासमोर दोन दिवसांपासून आंदोलनही करण्यात येत होते..कनिष्ठ अभियंतापदासाठी महापालिकेकडून रविवारी परीक्षा घेतली जाणार होती. मात्र संबंधित परीक्षा खासगी केंद्रांवर होत असल्याबद्दल काही उमेदवारांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे रविवारी होणारी परीक्षा आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.