Water Supply : ‘जीबीएस’ग्रस्त गावांना शुद्ध पाण्याची प्रतीक्षाच; ८९० कोटींची योजना रखडली

पुणे - गुलीयन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) आजाराचा फटका बसलेल्या सिंहगड रस्ता परिसरातील गावांच्या जलशुद्धीकरण केंद्रासह पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करूनही महापालिकेस अजूनही जमीन मिळाली नाही. तर, या प्रकल्पाच्या कामासाठी आवश्यक निधी मिळावा, यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारलाही पत्र पाठवून वर्ष उलटले, तरी प्रतिसाद मिळाला नाही..केंद्र-राज्य सरकारकडे मागील एक ते दीड वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा करूनही महापालिकेच्या हाती अद्याप काही लागलेले नाही. त्यामुळे संबंधित गावांना आणखी काही वर्ष तरी प्रक्रिया न केलेलेच पाणी वापरावे लागणार असल्याची सद्यःस्थिती आहे.सिंहगड रस्ता परिसरातील धायरी, नऱ्हे, नांदेड, नांदोशी, किरकटवाडी, सणसवाडी, खडकवासला या गावात 'जीबीएस'चे रुग्ण आढळले होते. अशुद्ध पाणीपुरवठ्यामुळे 'जीबीएस' आजार पसरल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढला होता. या घटनेची केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेत उपाययोजना करण्याचे निश्चित केले होते..दरम्यान, 'जीबीएस' प्रभावित गावांसह एकूण १२ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठीचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला. हा ८९० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आराखडा तयार करून त्याबाबतचा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यास एक वर्ष उलटले, मात्र अजूनही महापालिकेस निधी मिळाला नाही.तसेच, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राच्या (सीडब्ल्यूपीआरएस) जागेची पाहणी केली होती. जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी 'सीडब्ल्यूपीआरएस'ची जागा योग्य असल्याचे निश्चित केले होते..त्यानंतर, महापालिकेने संबंधित जागा महापालिकेस मिळावी, यासाठी सीडब्लूपीआरएस व केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेने दुसऱ्यांदा संबंधित विभागांशी पत्राद्वारे संपर्क साधला. तरीही, त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही..निधी, जमीन मिळाल्यानंतर अशी होणार कामेजलशुद्धीकरण केंद्राचे काम दोन टप्प्यात होणारपहिल्या टप्प्यात ६०६ कोटींचे काम प्रस्तावित आहेपहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी ११ एकर जागेची गरजजलशुद्धीकरण केंद्र, साठवण टाक्या बांधणे, जलवाहिन्या, पंप हाउस बसविले जाणार.या गावांना जलशुद्धीकरणाचा फायदामहापालिकेच्या प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेचा फायदा धायरी, नांदोशी, किरकटवाडी, खडकवासला, सणसनगर, नांदेड, नऱ्हे, कोळेवाडी, जांभूळवाडी, भिलारवाडी, मांगडेवाडी आणि गुजर निबांळकरवाडी या गावांना होणार आहे. सध्या महापालिकेकडून संबंधित गावांना ४७.५० 'एमएलडी' विनाप्रक्रिया पाणी दिले जाते, तर टॅंकरद्वारे २.४९ 'एमएलडी' इतके पिण्यासाठी शुद्ध पाणी पुरविले जाते..'जीबीएस' प्रभावित गावांच्या जलशुद्धीकरण केंद्रासह पाणीपुरवठा योजनेसाठी लागणारी जमीन मिळावी, यासाठी 'सीडब्ल्यूपीआरएस' व केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयांना पत्र पाठविले आहे. तर, या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीसाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविलेला आहे.- प्रसन्न जोशी, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.