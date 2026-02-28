पुणे

Water Supply : ‘जीबीएस’ग्रस्त गावांना शुद्ध पाण्याची प्रतीक्षाच; ८९० कोटींची योजना रखडली

केंद्र-राज्य सरकारकडे मागील एक ते दीड वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजनेचा पाठपुरावा करूनही महापालिकेच्या हाती अद्याप काही लागलेले नाही.
Water Supply

Water Supply

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गुलीयन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) आजाराचा फटका बसलेल्या सिंहगड रस्ता परिसरातील गावांच्या जलशुद्धीकरण केंद्रासह पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करूनही महापालिकेस अजूनही जमीन मिळाली नाही. तर, या प्रकल्पाच्या कामासाठी आवश्‍यक निधी मिळावा, यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारलाही पत्र पाठवून वर्ष उलटले, तरी प्रतिसाद मिळाला नाही.

Loading content, please wait...
pune
Water supply
Villages
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.