- प्रज्वल रामटेकेपुणे - नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी पुणे शहरासह राज्यात अद्याप अपेक्षित थंडी जाणवत नसल्याने नागरिकांची प्रतीक्षा लांबली आहे. काही दिवसांपूर्वी तापमानात घट होऊन गारठा वाढला होता, मात्र आता पुन्हा थंडी गायब झाल्याचे चित्र आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रभाव मंदावला असून, आग्नेय व पूर्व दिशेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे आर्द्रता वाढली आहे..या बदलत्या वाऱ्यांचा प्रवाह आणि ‘एल निनो’च्या स्थितीमुळे रात्रीचे तापमान चढेच राहत असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) स्पष्ट केले आहे. परिणामी सकाळी धुकेसदृश वातावरण आणि काही प्रमाणात ढगाळ स्थिती निर्माण होत आहे.नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला आणि विशेषतः २१-२२ तारखेच्या आसपास उत्तर भारतातून येणाऱ्या कोरड्या व थंड वाऱ्यांचे प्रमाण वाढले होते. आकाश निरभ्र असल्याने रात्रीच्या तापमानात मोठी घट होऊन पुण्यासह राज्यातील काही भागांत पारा ८ ते १० अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आला होता. मात्र, सध्या उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा जोर ओसरला आहे..मात्र आता दक्षिणेकडून आणि आग्नेय व पूर्व भागातून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याने महाराष्ट्र किनारपट्टीसह इतर भागांत आर्द्रता वाढली आहे. परिणामी, सकाळी धुकेसदृश व किंचित ढगाळ वातावरण तयार होत असून, रात्रीचे तापमान अपेक्षेपेक्षा जास्त नोंदविले जात आहे.याविषयी बोलताना भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी) पुणेचे वैज्ञानिक डी. डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले, ‘‘मागील काळात बंगालच्या उपसागरात आलेली तीन ते चार चक्रीवादळे आणि त्यांच्या उत्तरेकडे सरकण्यामुळे राज्यावरील वाऱ्यांच्या प्रवाहात बदल झाला होता. मात्र, ही वादळे आता विरून गेल्याने त्यांचा प्रभाव कमी झाला आहे..सध्याचे हवामानातील बदल हे नियमित ‘वेदर स्पेल्स’ आणि वाऱ्यांच्या दिशेतील बदलाचा भाग आहे. तसेच, ‘एल निनो’च्या स्थितीमुळेही अनेकदा तापमानाची पातळी काहीशी वाढलेली दिसून असून त्याचा परिणाम थंडीच्या तीव्रतेवर होत आहे. यंदा तापमानात सातत्याने चढ-उतार होत असल्याने थंडीच्या लाटेचे शास्त्रीय निकषही अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत.’’पुण्यात दिवसा उन्हाचा चटकापुणे शहरात बुधवारी (ता. २५) किमान तापमानात किंचित घट झाली असली, तरी कमाल तापमान वाढल्याने दिवसा उन्हाचा चटका जाणवत आहे. शिवाजीनगर येथे किमान तापमान १५.७ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. चिंचवड येथे किमान तापमान १९.५ अंश, तर मगरपट्टा येथे १९.४ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. त्यामुळे सकाळी व रात्रीचा गारवा कमी होऊन दुपारी उकाडा जाणवत होता..पुढील चार-पाच दिवस स्थिती कायमहवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, आगामी चार ते पाच दिवस राज्यातील तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. पुणे आणि परिसरात गुरुवारी (ता. २६) किमान तापमान १६ अंश, तर कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. शुक्रवारपासून (ता. २७) किमान तापमानात हळूहळू वाढ होण्याचा अंदाज आहे. डिसेंबरमधील थंडीची तीव्रता आता उत्तर भारतातून येणारे थंड वारे आणि पश्चिमी विक्षोभांच्या स्थितीवर अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.