Pune News : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता भरतीला अखेर मुहूर्त; रविवारी (ता. २५) ऑनलाइन परीक्षा होणार

पुणे - कसबा विधानसभा व महापालिका निवडणुकांमुळे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाची भरती प्रक्रिया एक वर्षापासून पुढे ढकलली जात होती. अखेर भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला असून, यासाठी रविवारी (ता. २५) ऑनलाइन परीक्षा होणार आहे. .महापालिकेत विविध श्रेणींच्या हजारो जागा रिक्त असूनही त्यासाठीची भरती प्रक्रिया राबविण्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. अभियंता श्रेणीतील रिक्त जागांची संख्याही मोठी असून, त्या भरल्या जात नव्हत्या. रिक्त जागांमुळे कामकाजावर परिणाम होत होता. भरतीवरील बंदी उठल्यानंतर प्रक्रिया सुरू झाली आहे..महापालिकेने २०२२-२३ मध्ये विविध पदांसाठी ७४८ जागांची भरती केली होती. मार्च २०२४ मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदाच्या ११३ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, मराठा आरक्षणाचा समावेश व शासनाची मंजुरी, संपुष्टात आलेला 'आयबीपीएस'बरोबरचा करार, अशा कारणांमध्ये भरती प्रक्रिया अडकली. 'आयबीपीएस'बरोबर नव्याने करार झाल्यानंतर उमेदवारांना अर्जात बदल करण्याची मुभा देण्यात आली..लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या अडथळ्यांनंतर कनिष्ठ अभियंता पदासाठीच्या भरती प्रक्रियेचे नियोजन महापालिकेने केले होते. त्यानुसार एक डिसेंबरला परीक्षा होणार होती. मात्र, पुन्हा नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा अडथळा आल्याने महापालिकेने परीक्षा पुढे ढकलली होती. १५ डिसेंबरला परीक्षा घेण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. मात्र, त्यावेळी महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली..परीक्षेची वैशिष्ट्येजागा : १६९परीक्षा होत असलेले महसुली विभाग : ६परीक्षा असलेली जिल्हा : २०परीक्षा केंद्र संख्या : ६९आलेले अर्ज : ४१,२७३.पुण्यात नऊ केंद्रांवर परीक्षाराज्यातील २० जिल्ह्यांसह पुण्यात नऊ केंद्रांवर परीक्षा होणार आहे. काही अडचण आल्यास उमेदवारांनी १८००२२२३६६, १८००१०३४५६६ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय थोरात यांनी केले आहे.