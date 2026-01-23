पुणे

Pune News : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता भरतीला अखेर मुहूर्त; रविवारी (ता. २५) ऑनलाइन परीक्षा होणार

महापालिकेत विविध श्रेणींच्या हजारो जागा रिक्त असूनही त्यासाठीची भरती प्रक्रिया राबविण्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.
online exam

online exam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कसबा विधानसभा व महापालिका निवडणुकांमुळे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाची भरती प्रक्रिया एक वर्षापासून पुढे ढकलली जात होती. अखेर भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला असून, यासाठी रविवारी (ता. २५) ऑनलाइन परीक्षा होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
exam
Recruitment
Online Exams
Engineering
aspirants

Related Stories

No stories found.