Pune Fire: बिर्याणी हाउसमधील आगीत कामगाराचा मृत्यू; दोघे किरकोळ जखमी, वाकड-डांगे चौक रस्त्यावरील घटना

वाकड: सिलिंडर बदलताना गॅस गळती होऊन आग लागली. यात जखमी झालेल्या १९ वर्षीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना वाकड-डांगे चौक रस्ता येथील ‘नवी दिल्ली ६ बिर्याणी हाउस’मध्ये रविवारी रात्री घडली. या घटनेत अन्य दोघेजण किरकोळ जखमी झाले आहेत. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेहजाद शेख (रा. उत्तर प्रदेश) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. सुखवानी सिटी संकुलातील या बिर्याणी हॉटेलमध्ये गॅस संपल्याने नवीन सिलिंडर जोडण्याचे काम सुरू होते. या वेळी शेजारील भट्टी सुरू होती. दरम्यान, गॅस गळती होऊन आगीचा भडका उडाला. .त्यावेळी सिलिंडर जोडणारा कर्मचारी बाहेर पळाला, मात्र शेहजाद अडकला. धुरामुळे गुदमरल्याने आणि गंभीर भाजल्याने त्याला पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..हॉटेलचे मालक मोहम्मद उस्मान (वय ३८, सध्या तळेगाव, मूळ फरिदाबाद, हरियाणा) यांनी हे हॉटेल फरहान (वय ३५) व त्याचा भाऊ शेहजाद शेख यांच्याकडे चालविण्यास दिले होते, अशी माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.दरम्यान, आगीमुळे शेजारच्या बारमधील ग्राहकांमध्ये घबराट पसरली होती. स्थानिक व्यावसायिकांनी तत्परता दाखवत आग नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर थेरगाव आणि रहाटणी येथील अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तीन बंबांच्या मदतीने आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.