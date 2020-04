Video : वाकडकर म्हणतात, आधीच कोरोना अन् आता...

वाकड : येथील परिसरातील वीज 18 तासांपासून गायब असल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आधीच कोरोना विषाणूने हैराण केल्यामुळे वाकडकरांना मनस्ताप होत आहे. त्यातच आता वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, येथील साई चौक, शेडगे पार्क, युरो स्कुलजवळील परिसरातील वीज मंगळवार दुपारपासून केबल तुटल्याने गेली असून, आज बुधवारी महावितरणतर्फे दुपारपर्यंत केबल जोडण्याचे काम सुरूच होते. गेले १८ तास होऊन गेले तरी वीज आली नसल्याने नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. सकाळच्या प्रतिनिधीने महावितरण सहायक अभियंता वाकड सनी टोपे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ''काम अंतिम टप्प्यात असून, साधारण पाच वाजता वीज पुरवठा सुरळीत होईल.''

