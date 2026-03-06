Pune Metro : वाकड-शेवाळेवाडी मेट्रो मार्गासाठी चाचपणी; पुणे महापालिकेकडून महामेट्रोला पत्र

पुणे - शहराच्या पश्चिम ते दक्षिण भागाला जोडणाऱ्या वाकड-कात्रज-शेवाळेवाडी मेट्रो मार्गासाठी प्राथमिक पाहणी केली जाणार आहे. पुणे महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने महामेट्रोला पत्र पाठवून या प्रस्तावित मार्गाचा सर्वंकष वाहतूक आराखड्यात समावेश करता येईल का, याची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. .कात्रज-देहूरोड या बाह्यवळण मार्गावर अवजडसह छोट्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. तसेच या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने लोकवस्तीही वाढलेली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सोईसाठी या महामार्गालगत मेट्रो करावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महामेट्रोने महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यास उत्तर देताना महापालिकेने प्रथम या मार्गाची गरज आणि व्यवहार्यता तपासणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे..पुण्यासाठी तयार केलेल्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्यात मेट्रो विस्तार, बससेवा सुधारणा, पूल व रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यामुळे वाकड-कात्रज-शेवाळेवाडी या मार्गावरील प्रवाशांची संभाव्य संख्या, खर्चाचा अंदाज, तांत्रिक अडचणी, भूसंपादनाची आवश्यकता आणि वाहतूक कोंडीवरील परिणाम या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. ही चाचपणी सकारात्मक ठरल्यानंतर पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, वाहतूक मोजणी, तांत्रिक सर्वेक्षण आणि आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतरच सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..वाकडमधील माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग, कात्रज परिसरातील वाढती वसाहत आणि शेवाळेवाडी भागातील नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक वाढली आहे. त्यामुळे या तिन्ही भागांना जोडणारा मेट्रो मार्ग उभारल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, अंतिम निर्णय हा सर्वंकष वाहतूक आराखड्यातील तपासणी अहवालावर अवलंबून राहणार आहे.- दिनकर गोजारे, मुख्य अभियंता, प्रकल्प विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.