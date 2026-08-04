Crime News : वालचंदनगर पोलिसांची मोठी कामगिरी; शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर-ट्रॉली, पिकअप व सौरपंप चोरी करणारी टोळी जेरबंद, २५ लाखांचा ऐवज जप्त

वालचंदनगर : शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर,ट्रॉली,चारचाकी पिकअप व सौर पंपाची चोरी करणारी टोळी वालचंदनगर पोलीसांनी जेरबंद केली असून याप्रकरणी तिघाजणांना अटक केली आहे. चोरट्यांकडून शेतकऱ्यांचा चोरलेला २५ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला..याप्रकरणी पोलिसांनी जयदीप नानासो घोळावे (वय २२), मेघराज नानासो ओंबासे (वय २२), आकाश विलास शिंदे, (वय २३, रा. सर्वजण, निंबोडी ता. इंदापुर, जि. पुणे ) यांना अटक केली. त्यांच्याकडून एक न्यू हॉलंड कंपनीचा ट्रॅक्टर, एक चार चाकी ट्रॉली, एक महिंद्रा कंपनीचा पिकअप व एक सौरपंप तसेच ट्रॉली चोरी करण्यासाठी वापरलेला ट्रॅक्टर असा २५ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला. वालचंदनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, २ जानेवारी २०२६ महिन्यामध्ये भवानीनगरमधून संभाजी ज्ञानदेव भोईटे यांचा न्यू हाॅलंड कंपनीचा ६ लाख रुपयांच्या ट्रॅक्टरची चोरी झाली होती. .तसेच १० मार्च २०२६ रोजी लाकडीमधून नागेश पोपट साबळे यांची शेतामधून ३० हजार रुपये किमतीचा सौर पंप चोरुन नेला होता. १५ जुलै २०२६ रोजी शिंदेवाडी मधून वैभव गणेशकुमार झगडे यांची ९५ हजार रुपये किमतीची ट्रॅक्टरची ट्रॉली चोरुन नेली होती.गेल्या अनेक दिवसापासुन शेतकऱ्यांच्या साहित्यांच्या चोऱ्या होत असल्यामुळे वालचंदनगर पोलिस सर्तक झाले होते. वालचंदनगर पोलिसांनी गोपनीय माहिती मिळवून तांत्रिक तपासाच्या आधारे भवानीनगरमध्ये सापळा रचून जयदीप घोळवे, मेघराज ओंबासे या दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांना पोलिसी खाक्या दाखवताच दोघांनी साथीदाराच्या मदतीने तीन ठिकाणी चोऱ्या केल्याची कबुली दिली.पोलिसांनी तिघांना ही अटक करुन २५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..सदरची कामगिरी पुणे जिल्हाचे अधिक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अप्पर पोलिस अधिक्षक गणेश बिरादार, बारामती विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली वालचंदनगर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे, पोलीस हवालदार किर्तीलाल गायकवाड, अजित थोरात, परिमल माणेर, अजित भाग्यवंत, पोलीस अंमलदार विक्रमसिंह जाधव, गणेश वानकर, अभिजीत कळसकर, राहुल माने यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.