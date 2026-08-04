पुणे

Crime News : वालचंदनगर पोलिसांची मोठी कामगिरी; शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर-ट्रॉली, पिकअप व सौरपंप चोरी करणारी टोळी जेरबंद, २५ लाखांचा ऐवज जप्त

शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रॉली, पिकअप व सौर पंप चोरी करणारी टोळी वालचंदनगर पोलिसांच्या सापळ्यात; तिघांना अटक, २५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Walchandnagar Police busted a tractor theft gang and seized ₹25 lakh worth of stolen property.

Walchandnagar Police busted a tractor theft gang and seized ₹25 lakh worth of stolen property.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वालचंदनगर : शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर,ट्रॉली,चारचाकी पिकअप व सौर पंपाची चोरी करणारी टोळी वालचंदनगर पोलीसांनी जेरबंद केली असून याप्रकरणी तिघाजणांना अटक केली आहे. चोरट्यांकडून शेतकऱ्यांचा चोरलेला २५ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला.

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