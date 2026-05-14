Water Conservation: वळकी नदी खोलीकरणाला वेग; ‘सकाळ’ रिलिफ फंड, नाम फाऊंडेशन व ग्रामस्थांच्या सहकार्यातून उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईला दिलासा

पांडुरंग साठेकोळवण : कोळवण खोऱ्यातील वळकी नदी परिसरातील कोळवण व नाणेगाव मधील नदी पात्रातून सध्या 'सकाळ' रिलिफ फंड,न्यूमन इस्सार इंजिनिअरिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड,व 'नाम फाउंडेशन' व ग्रामस्थांच्या सहकार्यातून नदी खोलीकरण व गाळ काढण्याचे काम एप्रिल व मे महिन्यापासून युद्धपातळीवर सुरू आहे. .मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या वळकी नदीतून गाळ काढण्याचे काम सुरु झाले आहे. या कामासाठी नाम फाऊंडेशनने पोकलेन मशीन व मशीन आॅपरेटर उपलब्ध करून दिले व या परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या लोकसहभाग दाखवून मशीन चालविण्यासाठी डिझेल दिले व आपापल्या गाड्यांमध्ये नदीतील काढलेला गाळ स्वखर्चाने घेऊन आपल्या शेतात टाकला आहे नदी मधील सुपिक गाळ शेतात पसरविल्या जमीनीची सुपीकता वाढून पिक उत्पादन देखील वाढणार आहे. .वळकी नदीचे खोलीकरण व गाळ तसेच दगड गोटे काढणे अत्यंत आवश्यक होते कारण पावसाचे पाण्याने वळकी नदीत गाळ दगड गोटे गाळ वाहून येऊन नदीचे पात्र उथळ झाले होते यामुळे नदीची पाणी धारण करून ठेवण्याची क्षमता कमी झाली होती उन्हाळ्यात शेती व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत होती उन्हाळी आवर्तनात शेती पिकांसाठी सोडलेले पाणी नदीपात्र उथळ असल्याने साचून राहत नव्हते व शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यात शेती पिकांसाठी पाणी उपलब्ध असून देखील पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नव्हते, तसेच या परिसरातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक पिण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या विहिरी देखील कोरड्या पडत होत्या आता वळकी नदीचे खोलीकरण व गाळ तसेच दगड गोटे काढण्याचे काम सुरु असल्याने वळकी नदीतील पाणी साठा वाढणार असून उन्हाळ्यात देखील शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार आहे. .यामुळे येथील शेतकरी व ग्रामस्थ यांनी 'सकाळ' रिलिफ फंड, न्यूमन इस्सार इंजिनिअरिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड,व 'नाम फाऊंडेशनचे' आभार मानले आहेत. या सुरु असलेल्या कामास 'सकाळ' रिलिफ फंड कोळवण येथे दोन लक्ष रुपये व नाणेगाव येथे दोन लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करून देणार आहे. सकाळ रिलीफ फंडाचे महेंद्र पिसाळ सर, राहुल गरड, नाम फाउंडेशनचे पृथ्वीराज माळवदे, निलेश जावळकर, कोळवण,नाणेगाव येथील ग्रामस्थांनी मोलाचे सहकार्य केले.