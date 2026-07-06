पुणे

Wall Collapse : पुण्यात नाना पेठेतील जुन्या वाड्याची भिंत कोसळली; तीन दुचाकींचे नुकसान, जीवितहानी टळली

साखळीपीर तालीम परिसरातील जुन्या वाड्याची भिंत मुसळधार पावसात कोसळून तीन दुचाकींचे नुकसान; अग्निशामक दलाची तत्काळ धाव
The Pune Fire Brigade quickly cleared the debris and confirmed that no one was trapped or injured in the incident.

The Pune Fire Brigade quickly cleared the debris and confirmed that no one was trapped or injured in the incident.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : संततधार पावसामुळे नाना पेठेतील साखळीपीर तालीम परिसरातील एका जुन्या वाड्याची भिंत सोमवारी दुपारी कोसळली. या दुर्घटनेत वाड्यासमोर उभ्या केलेल्या तीन दुचाकी राडारोड्याखाली दबल्या गेल्या.

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