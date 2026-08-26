Ambegaon Double Inauguration : वळती आरोग्य उपकेंद्राचे अवघ्या १५ मिनिटांत दोनदा उद्घाटन; अजित पवार गट विरुद्ध शरद पवार गटामुळे गावात चर्चेला उधाण

निरगुडसर : वळती (ता.आंबेगाव) येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राचे बुधवार (ता.२६) रोजी अवघ्या पंधरा मिनिटात दोन वेळा उद्घाटन झाल्याने हा विषय चर्चेचा बनला आहे. आंबेगाव तालुक्यातील वळती येथे नव्याने उभारलेल्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राचे उद्घाटन माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी बुधवार (ता.२६) रोजी एक वाजण्याच्या सुमारास केले..त्यानंतर आरोग्य केंद्राची पाहणी केली,यावेळी सभापती कैलासबुवा काळे शिवाजी लोंढे यांच्या सह ग्रामस्थ उपस्थित होते आणि अवघ्या पंधरा मिनिटातच म्हणजे सव्वा एक वाजता जिल्हा परिषद सदस्या प्रीती थोरात आणि पंचायत समिती सदस्या प्रियंका वाघ यांनी त्याच आरोग्य केंद्राचे पुन्हा एकदा उद्घाटन केले, यावेळी ही ग्रामस्थ उपस्थित होते. त्यामुळे एकाच उपकेंद्राची दोन वेळा उद्घाटन झाल्याने हा विषय चर्चेचा बनला आहे. पुणे जिल्हा परिषद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत हे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र उभे राहिले आहे,या उपकेंद्रामुळे वळती गावासह परिसरातील नागरिकांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. .आरोग्य विषयक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या,या आरोग्य केंद्रामुळे परिसरातील नागरिकांचा आरोग्य विषयक प्रश्न सुटणार आहे परंतु एकाच आरोग्य केंद्राचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पवार गटाने दोन वेळा उद्घाटन केल्याने परिसरात चर्चेचा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.