वालवड येथे 36 वर्षीय तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

पांगरी, ता. २९ : बार्शी तालुक्यातील वालवड येथील ३६ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील जनावरांच्या शेडमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना बुधवारी (ता. २८) पहाटे उघडकीस आली. अशोक सुंदरराव जाधवर (वय ३६)असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.
याबाबत सुंदरराव राजाराम जाधवर (वय ६०) यांनी दिलेल्या खबरीमध्ये म्हटले आहे की, अशोक जाधवर हा पत्नी आणि मुलांसह वालवड येथे राहतात. फिर्यादी सुंदरराव व त्यांची पत्नी शेतात राहात होते. मंगळवारी (ता. २७) सायंकाळी साडे सहाच्या सुमारास अशोक यांनी आपल्या आई- वडिलांसोबत शेतातील घरी जेवण केले. त्यानंतर, मी गट नंबर ८१ मधील शेतातील जनावरांच्या शेडवर झोपायला जातो, असे सांगून अशोक हे घरून निघाले होते.
बुधवारी (ता. २८) पहाटे साडे पाचच्या सुमारास अशोक यांचे वडील सुंदरराव हे जनावरांची धार काढण्यासाठी आणि गोठा साफ करण्यासाठी शेडवर गेले होते. त्यावेळी त्यांना आपला मुलगा शेडच्या वरच्या लोखंडी अँगलला दोरीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत लटकताना दिसला.
वडिलांनी तातडीने दोरी सोडवून मुलाला खाली उतरवले. मात्र, तोपर्यंत अशोक यांचा मृत्यू झाला होता. याबाबत अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली असून, पुढील तपास सहायक फौजदार प्रकाश मांजरे हे करीत आहेत.
