डबा चाळण करणाऱ्याचा मुलगा झाला सी.ए. 

डोर्लेवाडी (पुणे) : डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथील भटकंती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या वैदू समाजातील सुनील श्‍यामराव निंबाळकर याची सनदी लेखपालपदी (सी. ए) निवड झाली आहे. ग्रामपंचायतीतर्फे त्याचा नागरी सत्कार करण्यात आला. येथील अत्यंत गरीब कुटुंबातील, घरात व समाजातही उच्च शिक्षणाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना जिद्दीने व खडतर परिस्थितीमध्ये अभ्यास करून सनदी लेखपालच्या परीक्षेत सुनील निंबाळकर याने चांगले यश मिळविले आहे. वर्षातील आठ महिने बाहेरच्या जिल्ह्यात, गावोगावी फिरून आपला पारंपरिक डबा, चाळण व इतर स्टेशनरी साहित्य विक्रीचा व्यवसाय करून त्याच्या आई व वडिलांनी त्याला शिक्षणासाठी पैसे पुरविले आहेत. काही वेळा उसनवारी व व्याजाने पैसे घेण्याचीही त्यांच्यावर वेळ आली आहे. सुनील यानेही आपल्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून शिक्षण सुरू असतानाच नोकरी करून शिक्षणासाठी कुटुंबीयांबरोबर स्वत:ही हातभार लावला आहे. सुनील याने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण डोर्लेवाडी येथे घेतल्यानंतर बारामती येथील तुळजाराम चतुरचंद विद्यालयात बी.कॉमचे शिक्षण पूर्ण केले. पुढील शिक्षण पुण्यात घेतले. सुनील निंबाळकर सनदी लेखापाल (सी. ए) झाल्याची वार्ता गावात पसरली आणि परिसरातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव सुरू झाला आहे. ग्रामपंचायतीतर्फे त्याचा नागरी सत्कार करण्यात आला. बारामतीचे नगरसेवक अशोक देशमुख यांनी सुनील याला घरी बोलावून त्याचे कौतुक केले. देशमुख यांनी चक्क आपल्या हातातली सोन्याची अंगठी काढून सुनीलच्या हातात घातली. "तरुणांनी शिक्षण घेत असताना अपयशाची कधीच काळजी करू नये. मनात जिद्द कष्ट करण्याची तयारी व परिस्थितीची जाणीव ठेवली तर अपयश कधीच येत नाही, असे मत सुनील निंबाळकर याने सत्कारप्रसंगी व्यक्त केले.



नोकरी करून पत्नीची मदत

तीन वर्षापूर्वी विवाह झाल्यानंतरही संसार व शिक्षणाची दोन्ही चाके बरोबर घेऊन सुनील निंबाळकर याने हे यश संपादन केले. पत्नीने पतीच्या शिक्षणासाठी दोन वर्ष नोकरी करून मदत केली हे प्रशंसनीय आहे.

