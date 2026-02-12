ढेबेवाडी मालदनला वांगनदीपात्राची शाळेकडे कूच
वांग नदीपात्र सरकतंय शाळेकडे
मालदनला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न; संरक्षक भिंतीची मागणी दुर्लक्षित
ढेबेवाडी, ता. १२ : काही वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीवेळी वांग नदीला आलेल्या महापुरात उद्ध्वस्त झालेले मालदन (ता. पाटण) येथील वांग नदीकाठावरील माध्यमिक विद्यालय दातृत्वाच्या अनेक हातांमुळे सावरले. मात्र, अद्यापही या विद्यालयाला नदीच्या बाजूने संरक्षक भिंत न बांधल्याने नदीपात्राची विद्यालयाकडे सुरू असलेली कूच तशीच कायम राहिली आहे.
मालदन येथील वांग नदीच्या काठावर असलेल्या छत्रपती शिवाजी मराठा हायस्कूलला नदीपात्र शाळेच्या दिशेने सरकत असल्याने निर्माण झालेला धोका अनेक वर्षांपासून कायम आहे. श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेने १९६५ मध्ये हे विद्यालय सुरू केले आहे. मालदनसह परिसरातील वाड्या-वस्त्यांतून विद्यार्थी तेथे शिक्षणासाठी येतात. विद्यालयाच्या जवळूनच वांग नदी दुथडी भरून वाहते. त्यामुळे धोक्यात वाढ झाली आहे. पूर्वी हंगामी वाहणारी ही नदी काही वर्षांपासून महिंद आणि मराठवाडी धरणांतून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे बारमाही वाहत आहे. काठ कुरतडून नदीपात्र शाळेच्या दिशेने निघाल्याचे दिसत आहे. शाळेचे मैदान आणि नदी यामध्ये उंच झाडांची तटबंदी आहे. गेल्या काही वर्षांत नदीपात्राने पाच ते सहा फुटाने शाळेच्या दिशेने कूच केल्याने शाळेच्या परिसरातील झाडे उन्मळून पडू लागली आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी वांग नदीला आलेल्या महापुरात हे विद्यालय उद्ध्वस्त झाले होते. त्यानंतर मदतीच्या हातांमुळे ते सावरले असले, तरी अद्यापही या विद्यालयाला नदीच्या बाजूने संरक्षक भिंत न बांधल्याने नदीची विद्यालयाकडे सुरू असलेली कूच कायम आहे. याप्रश्नी विद्यालयाने वारंवार पाठपुरावा केला असला तरी अद्याप त्यात यश आले नाही. तातडीची गरज म्हणून विद्यालयासाठी संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी विद्यार्थी- पालकांतून जोर धरत आहे.
अशी आहे वस्तुस्थिती...
* वांग नदीकाठावर विद्यालयाची इमारत
* पुरामुळे नदीपात्र विद्यालयाकडे सरकतंय.
* मैदानानजीकची अनेक झाडे उन्मळली.
* पाण्यामुळे विद्यालयाच्या इमारतीला धोका
* संरक्षक भिंतीसाठी पाठपुरावा सुरू
मालदन : वांग नदीतील पाण्याचा फुगवटा विद्यालयापर्यंत पोहोचला आहे.
